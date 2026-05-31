  • 31.05.2026, 14:27:32
  • /
  • OTS0031

FPÖ-Handler: „SPÖ mit Heeresvorstoß auf Sicherheits-Geisterfahrt“

Parteikalkül ist für SPÖ wichtiger als Sicherheitspolitik

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die SPÖ präsentiert sich mit ihrem Vorstoß einmal mehr als sicherheitspolitischer Geisterfahrer und wirft die Empfehlungen der Expertenkommission kurzerhand über Bord, sobald sie nicht ins eigene politische Kalkül passen“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Wehrsprecher LAbg. Jürgen Handler den jüngsten Vorstoß der SPÖ.

Während die Bundesregierung seit Jahren keine umfassende Sicherheitsstrategie zustande bringt und ÖVP, SPÖ sowie NEOS bei der Reform des Wehrdienstes nur Streit und Stillstand produzieren, wird das von Experten erarbeitete „Österreich-Modell“ bewusst ignoriert.

„Wer fachliche Empfehlungen missachtet, das Bundesheer kaputtverwaltet und stattdessen parteipolitische Schnellschüsse abliefert, trägt die Verantwortung dafür, dass Österreichs Landesverteidigung den aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen nicht ausreichend gewachsen ist“, schließt Handler.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright