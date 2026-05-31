FPÖ-Handler: „SPÖ mit Heeresvorstoß auf Sicherheits-Geisterfahrt“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die SPÖ präsentiert sich mit ihrem Vorstoß einmal mehr als sicherheitspolitischer Geisterfahrer und wirft die Empfehlungen der Expertenkommission kurzerhand über Bord, sobald sie nicht ins eigene politische Kalkül passen“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Wehrsprecher LAbg. Jürgen Handler den jüngsten Vorstoß der SPÖ.

Während die Bundesregierung seit Jahren keine umfassende Sicherheitsstrategie zustande bringt und ÖVP, SPÖ sowie NEOS bei der Reform des Wehrdienstes nur Streit und Stillstand produzieren, wird das von Experten erarbeitete „Österreich-Modell“ bewusst ignoriert.

„Wer fachliche Empfehlungen missachtet, das Bundesheer kaputtverwaltet und stattdessen parteipolitische Schnellschüsse abliefert, trägt die Verantwortung dafür, dass Österreichs Landesverteidigung den aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen nicht ausreichend gewachsen ist“, schließt Handler.