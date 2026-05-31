  • 31.05.2026, 13:36:32
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FPÖ-Schnabel/FPÖ-Schmiedlechner: „ÖVP-Bauernverräter spielen sich als Retter auf“

Leere Kampfansagen des Bauernbundes – aber Anträge von FPÖ bereits eingebracht

St. Pölten (OTS) - 

„EU-Systemlinge wie Strasser oder Totschnig spielen in Wieselburg die Retter der heimischen Landwirtschaft, dabei haben gerade diese Herren die Bauern verraten“, hält FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel nach der Kundgebung anlässlich des NÖ Bauernbundjubiläums in Wieselburg fest und legt nach: „Typisch für diese Bundes-ÖVP, die stets rechts blinkt und links abbiegt.“

Auch FPÖ Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner schüttelt den Kopf: „Es ist schön, wenn auch der NÖ Bauerbund einsichtig wird. Seine Genossen Strasser, Schmuckenschlager & Co. brauchen unseren Anträgen nur zuzustimmen. Anstatt stets anzukündigen, wäre es höchste Zeit endlich zu handeln. Und wenn sie es nicht besser können, sollen sie den Platz für Neuwahlen frei machen.“

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