Deine Rede – Grüne holten Bürger:innen auf die Bühne ihres Bundeskongresses

Graz (OTS) -

Beim Bundeskongress der Grünen haben am Samstag nicht nur Politiker:innen und Parteimitglieder gesprochen. Im Rahmen des Projekts „Deine Rede“ standen drei Bürger:innen auf der Bühne, die ihre Erfahrungen, Sorgen, Hoffnungen und Wünsche auf die politische Bühne tragen konnten, vor mehreren hundert Delegierten. Ziel der Grünen ist es, Politik nicht nur für Menschen zu machen, sondern mit ihnen. Darum steht das Zuhören im Mittelpunkt, um persönliche Perspektiven direkt in politische Debatten einzubringen.

Sarah Majdak (19) aus Wien sprach über die schwere Erkrankung ME (Myalgische Enzephalomyelitis), von der sie selbst betroffen ist. Sie schilderte eindrücklich, wie schwierig der Alltag vieler Betroffener ist und wie oft sie auf Unverständnis stoßen. „ME ist keine Müdigkeit. Es ist eine schwere körperliche Erkrankung und niemand sollte darum kämpfen müssen, als krank anerkannt zu werden“, sagte Majdak. Ihr Appell: „Wir brauchen mehr Aufklärung, mehr Forschung, mehr Medizin und Versorgung und vor allem Menschen, die endlich zuhören und Betroffene ernst nehmen.“

Der Wiener Unternehmer und frischgebackene Großvater Gerhard Martinek (61) sprach über die Verantwortung gegenüber kommenden Generationen und die Chancen der Energiewende. Sein zentrales Anliegen: „Die Währung der Zukunft ist ganz zweifellos die Energie.“ Österreich habe alle Voraussetzungen, um auf erneuerbare Energie zu setzen: „Wir haben Wind, wir haben Sonne, wir haben alle Möglichkeiten. Wir müssen das nutzen.“

Katrin Tiroch (45), ehemalige Mitarbeiterin des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen, sprach über Fairness, funktionierende Institutionen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. „Fairer statt schwerer bedeutet für mich ein Staat, der funktioniert“, sagte sie. Gleichzeitig machte sie deutlich: „Auch wenn der fairere Weg der schwerere ist – er ist der einzige Weg, der uns weiterbringt.“

Die drei Reden machten deutlich, wie wertvoll persönliche Erfahrungen für politische Debatten sind. Sie haben nicht nur den Saal bewegt und Standing Ovations erhalten, sondern auch neue Perspektiven auf Themen eröffnet, die viele Menschen in Österreich betreffen. „Deine Rede“ soll genau diesen Stimmen Raum geben – denn gute Politik beginnt mit dem Zuhören.

Fotos vom Bundeskongress finden Sie hier: https://www.flickr.com/photos/gruene_at/