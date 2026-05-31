  • 31.05.2026, 11:32:36
  • /
  • OTS0021

SalzburgerLand freut sich auf Paris Saint-Germain und Aston Villa beim UEFA Super Cup 2026

Wenn Europas Fußballelite ins SalzburgerLand kommt, ist Gänsehaut garantiert.

Die originale UEFA Super Cup Trophäe
Budapest/Kitzbühel/SalzburgerLand (OTS) - 

Beim prestigeträchtigen UEFA Super Cup 2026 trifft am 12. August in der Red Bull Arena der Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain auf Europa-League-Sieger Aston Villa. Bereits jetzt ist die Vorfreude auf das internationale Top-Sportevent riesig und das SalzburgerLand bereitet sich darauf vor, Fans aus ganz Europa willkommen zu heißen.

Nach dem heutigen Triumph von Paris Saint-Germain im Champions League Finale steht nun fest, welches Team in der 30.000 Zuschauer fassenden Red Bull Arena in Wals-Siezenheim auf den Europa-League-Sieger Aston Villa treffen wird.

Weltklasse-Golf trifft auf europäischen Spitzenfußball

Während bei den Austrian Alpine Open 2026 das Wochenende ganz im Zeichen des internationalen Golfsports steht, richtete sich heute beim exklusiven „Golf meets Football“-Abend im VIP-Zelt der Blick bereits auf das nächste große Sporthighlight – den UEFA Super Cup 2026 im SalzburgerLand.

Live-Schaltungen nach Budapest

Im Rahmen des Abends wurde ein exklusives Public-Viewing des Champions-League-Finales veranstaltet. Ein besonderer Höhepunkt war die Präsentation des offiziellen UEFA-Super-Cup-Pokals auf der Bühne. Das Programm wurde durch Live-Schaltungen nach Budapest zum TV-Sender Canal+ abgerundet.

"Internationale Top-Sportevents sind für das SalzburgerLand ein starker Impuls für den Tourismus. Sie schaffen globale Sichtbarkeit, ziehen Gäste aus aller Welt an und verlängern Wertschöpfungsketten in der gesamten Region. Ob europäischer Spitzenfußball oder Weltklasse-Golf im Rahmen der Austrian Alpine Open, deren nächste Ausgabe 2027 im Golfclub Gut Altentann stattfinden wird – die emotionale Strahlkraft dieser Veranstaltungen sorgt dafür, dass unser Land nachhaltig als attraktive und sichere Destination für Sport- und Urlaubserlebnisse wahrgenommen wird. Der UEFA Super Cup fügt sich zudem ideal in das bestehende Profil des SalzburgerLandes als Sport- und Fußballstandort ein. Auch im kommenden Sommer werden wieder zahlreiche internationale Top-Fußballklubs ihre Trainingslager in der Region abhalten", so Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft.

Rückfragen & Kontakt

SalzburgerLand Tourismus
Jorrit Rheinfrank
Telefon: 066480668820
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SLT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Die originale UEFA Super Cup Trophäe [Bild, 2.3MB]

SalzburgerLand Tourismus

Rückfragen & Kontakt

SalzburgerLand Tourismus
Jorrit Rheinfrank
Telefon: 066480668820
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright