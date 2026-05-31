SalzburgerLand freut sich auf Paris Saint-Germain und Aston Villa beim UEFA Super Cup 2026

Budapest/Kitzbühel/SalzburgerLand (OTS) -

Beim prestigeträchtigen UEFA Super Cup 2026 trifft am 12. August in der Red Bull Arena der Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain auf Europa-League-Sieger Aston Villa. Bereits jetzt ist die Vorfreude auf das internationale Top-Sportevent riesig und das SalzburgerLand bereitet sich darauf vor, Fans aus ganz Europa willkommen zu heißen.

Nach dem heutigen Triumph von Paris Saint-Germain im Champions League Finale steht nun fest, welches Team in der 30.000 Zuschauer fassenden Red Bull Arena in Wals-Siezenheim auf den Europa-League-Sieger Aston Villa treffen wird.

Weltklasse-Golf trifft auf europäischen Spitzenfußball

Während bei den Austrian Alpine Open 2026 das Wochenende ganz im Zeichen des internationalen Golfsports steht, richtete sich heute beim exklusiven „Golf meets Football“-Abend im VIP-Zelt der Blick bereits auf das nächste große Sporthighlight – den UEFA Super Cup 2026 im SalzburgerLand.

Live-Schaltungen nach Budapest

Im Rahmen des Abends wurde ein exklusives Public-Viewing des Champions-League-Finales veranstaltet. Ein besonderer Höhepunkt war die Präsentation des offiziellen UEFA-Super-Cup-Pokals auf der Bühne. Das Programm wurde durch Live-Schaltungen nach Budapest zum TV-Sender Canal+ abgerundet.

"Internationale Top-Sportevents sind für das SalzburgerLand ein starker Impuls für den Tourismus. Sie schaffen globale Sichtbarkeit, ziehen Gäste aus aller Welt an und verlängern Wertschöpfungsketten in der gesamten Region. Ob europäischer Spitzenfußball oder Weltklasse-Golf im Rahmen der Austrian Alpine Open, deren nächste Ausgabe 2027 im Golfclub Gut Altentann stattfinden wird – die emotionale Strahlkraft dieser Veranstaltungen sorgt dafür, dass unser Land nachhaltig als attraktive und sichere Destination für Sport- und Urlaubserlebnisse wahrgenommen wird. Der UEFA Super Cup fügt sich zudem ideal in das bestehende Profil des SalzburgerLandes als Sport- und Fußballstandort ein. Auch im kommenden Sommer werden wieder zahlreiche internationale Top-Fußballklubs ihre Trainingslager in der Region abhalten", so Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft.