  • 31.05.2026, 11:32:34
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IMSA Detroit: Philipp Eng feiert zweites Podium in Serie

Philipp Eng und Marco Wittmann haben beim IMSA-Rennen in Detroit den zweiten Platz erreicht und damit den zweiten Podestplatz in Folge gefeiert.

BMW M Hybrid V8
Detroit (OTS) - 

Nach dem Start von Rang vier fiel das BMW-Duo zunächst zurück, kämpfte sich dank einer starken Strategie des BMW M Team WRT aber wieder nach vorne. Eng übernahm den BMW M Hybrid V8 auf Platz zwei und brachte die Position auf dem engen Stadtkurs sicher ins Ziel.

„Wir haben in der Anfangsphase einige Positionen verloren, uns aber mit einer perfekt umgesetzten Strategie zurückgekämpft. Ich habe das Auto auf Platz zwei übernommen und konnte die Position bis zum Schluss verteidigen“, sagte Eng.

Besonders die Schlussphase hatte es in sich: „Detroit ist ein extrem anspruchsvoller Stadtkurs, die Mauern sind immer ganz nah. Das war ungefähr die längste Stunde meines Lebens im Auto. Ich habe einen kühlen Kopf bewahrt und freue mich riesig über dieses Ergebnis.“

Für Eng war es das zweite IMSA-Podium in Serie sowie sein insgesamt zehntes Podium in der amerikanischen Sportwagenmeisterschaft.

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