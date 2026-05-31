6. Wiener Elektro Tage offiziell eröffnet

Wien (OTS) -

Leitevent für E-Mobilität setzt starkes Zeichen für eine elektrische Zukunft

Wiener Elektro Tage am Rathausplatz bieten von 29. bis 31. Mai 2026 mit 24 Aussteller, über 60 ausgestellte Fahrzeuge und zahlreiche Österreich-Premieren einen umfassenden Überblick aktueller elektrifizierter Fahrzeuge

Stephanie Ernst (WKO), Günther Kerle (IV) und Veranstalter Thomas Beran (PMC) eröffneten die zukunftsweisende Veranstaltung am Wiener Rathausplatz

Die breite Aussteller-Vielfalt zeigt den marken- und branchenübergreifenden Schulterschluss und setzt ein starkes Zeichen für die elektrifizierte Zukunft

Anschließender Presse- und Branchen-Talk im Vestibül des Burgtheaters unterstreicht: Die E-Mobilität erfährt in Österreich ein neues Momentum – mit steigendem Privatkundenanteil und stetig wachsender Modellvielfalt

Die „Elektromobilität findet Stadt“: Zum nunmehr sechsten Mal bringen die Wiener Elektro Tage moderne Mobilitätslösungen direkt ins Herz von Österreichs Hauptstadt. Mit über 60 ausgestellten Modellen von 24 Herstellern, Live-Acts und Talk-Runden sowie Ausstellern, die vom Laden bis zur Finanzierung alle Themenfelder der elektrischen Mobilität bedienen, zeigen sich die nun offiziell eröffneten Wiener Elektro Tage erneut als Leitevent für eine nachhaltigere Mobilität und bieten bei freiem Eintritt geballte Information und Unterhaltung.

Stephanie Ernst als Gremialobfrau des Landesgremiums Wien des Fahrzeughandels und Günther Kerle, Sprecher und Vorsitzender der österreichischen Automobilimporteure eröffneten heute gemeinsam mit den Veranstaltern (Porsche Media & Creative) unter der Leitung von Thomas Beran das größte Elektro Mobilitäts-Event Österreichs am Rathausplatz im Herzen Wiens, das nunmehr seine sechste Ausgabe feiert.

Die Eröffnungsstatements vor dem Rathaus machten unmissverständlich klar, dass die Zukunft der Mobilität elektrisch ist und diese trotz aller Herausforderungen auf einem sehr guten Weg befindet, was die Zahl der Aussteller und vorgestellten Neuheiten eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Das unterstreicht Thomas Beran, Veranstalter der Wiener Elektro Tage und Leiter Porsche Media & Creative: „Diese Veranstaltung steht wie keine andere für den Schulterschluss einer ganzen Branche, um die elektrische Transformation nachhaltig voranzutreiben. Sie bietet für alle Hersteller und Marken eine offene und starke Plattform, um den Fortschritt der Elektromobilität allen Interessierten zugänglich zu machen. Wir freuen uns, auf drei elektrisierende Tage!“

Bei der Eröffnung wurden die zahlreichen Österreich-Premieren der teilnehmenden Marken im Rahmen eines „automobilen Catwalks“ vor der Hauptbühne am Rathausplatz inszeniert: Audi Q4 e-tron, CUPRA Raval, DS N°7 E-TENSE, Jeep Compass 4xe, Leapmotor B05, Mazda CX-6e, Mercedes VLE, Porsche Cayenne Electric, Renault Twingo e-Tech Electric, Škoda Epiq, VW ID. 3 NEO, VW ID. Polo GTI und Xpeng X9.

Presse- und Branchen-Talk im Vestibül des Wiener Burgtheaters unterstreicht: Die E-Mobilität erfährt in Österreich ein neues Momentum, welches positiv in die Zukunft blicken lässt

Zusätzliches Gewicht verlieh der Eröffnung der Wiener Elektro Tage der anschließende Presse- und Branchentalk vor rund 90 MedienvertreterInnen und Austellern im Vestibül des Burgtheaters. Nach einer mit Zahlen und Daten belegten Standortbestimmung der E-Mobilität in Österreich durch Philipp Wieser (OLÉ – Leitstelle für E-Mobilität) bat Moderator Stefan Lenglinger zudem Spitzenvertreter der Branche - Marcella Kral (ÖAMTC), Christian Pesau (IV), Markus Wildeis (GF Stellantis Group), Wolfgang Wurm (GF Porsche Austria) - zu einer Podiumsdiskussion.

Status Quo und Ausblick E-Mobilität in Österreich:

Neue und preisgünstigere Modelle beschleunigen die Transformation; jedes dritte Fahrzeug in Österreich hat bereits einen Ladestecker, 30-Prozent-Marke am Neuzulassungsanteil wird in einem Einzelmonat noch in 2026 erwartet

Privatkundenanteil bei Elektro-Neuzulassungen steigt weiter, über 60 ausgestellte Elektro-Modelle zeigen deutlich: Vielfalt des Angebotes wächst in allen Segmenten zusehends

Hohe Spritpreise wirken zusätzlich als psychologischer Katalysator für die E-Mobilität; es gilt die Vorzüge der E-Mobilität erlebbar zu machen - dafür sind Veranstaltungen wie die Wiener Elektro Tage die maßgeschneiderte Plattform

Ladeinfrastruktur muss vor allem in den Ballungsräumen wie Wien zügiger ausgebaut werden; Bidirektionales Laden und transparente Preisausgestaltung als wesentliche Bausteine für schnellere Marktdurchdringung

Staat darf das Vertrauen der E-Kunden (Unternehmer und Private) durch Einführung zusätzlicher Belastungen nicht weiter erschüttern, stabile und durchdachte Rahmenbedingungen essenziell, um Vertrauen in die E-Mobilität langfristig abzusichern

E-Mobilität als Absicherung des Standortes Europa: Energieunabhängigkeit durch E-Mobilität stärken, Wertschöpfungskette und Kerntechnologien nach Europa (zurück-) holen, CO 2 -Strafzahlungen vermeiden und anstelle dessen in Zukunftstechnologien investieren

-Strafzahlungen vermeiden und anstelle dessen in Zukunftstechnologien investieren Transformation kann nur im Schulterschluss vor Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und in einem realistischen Umsetzungsrahmen erfolgreich sein

Einhelliger Tenor der TeilnehmerInnen der Podiumsdiskussion: die E-Mobilität ist nicht Zukunft, sondern Gegenwart und Treiber der Mobilitäts- und Energiewende: vielfältig einsetzbar, leistbar, innovativ, alltagstauglich und effizient. Diese Tugenden gilt es weiter zu stärken. Das E-Auto ist ein wesentlicher Hebel zum Erreichen der langfristigen gesamtstaatlichen CO 2 -Ziele Österreichs.

Die wichtigsten Fakten zu den Wiener Elektro Tagen 2026 im Überblick:

Die teilnehmenden Marken und Aussteller

Abarth, Audi, BYD, Citroën, Cupra, DS Automobiles, Fiat, Ford, Jeep, Leapmotor, Mazda, Mercedes Vans, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, Renault, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge und Xpeng. Zusammen bilden sie einen perfekten Querschnitt durch den österreichischen Automarkt; bedienen alle Segmente und verantworten weit mehr als die Hälfte des bisherigen Neuzulassungsvolumens 2026. Darüber hinaus vertreten sind Autoscout24, Moon Power, ÖAMTC, Porsche Bank und Wien Energie.

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2026

Freitag, 29. Mai 2026: Eröffnung & Ausstellungszeiten: 10:30 Uhr – 19:00 Uhr

Samstag, 30. Mai 2026: Ausstellungszeiten: 11:00 – 19:00 Uhr

Music-Acts: 19:00 Uhr – 21:00 Uhr

Sonntag, 31. Mai 2026: Ausstellungszeiten und Music-Acts: 11:00 Uhr – 18:00 Uhr

EINTRITT FREI!

Presenting Partner der Wiener Elektro Tage 2026 sind der ORF und die KRONE.

Weitere Infos unter www.wiener-elektrotage.at

Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Škoda, CUPRA Porsche Bank, MOON POWER, DasWeltauto.at und sharetoo zählen zu den Kunden der Agentur. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden.

In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, WebAd, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award, Austrian Event Award, Das goldene Horn und viele mehr.2024 wurde die Agentur als „Print Werber des Jahres“ mit dem renommierten Werbepreis ADGAR ausgezeichnet.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. PMC fungiert als Betreiber des AUDI #Houseofprogress in der Wiener Kärntner Strasse und ist seit vier Jahren Veranstalter der Wiener Elektro Tage. Das größte EMobility Event Österreichs ist ein starkes Zeichen der Automotive Branche für eine CO2 freie Zukunft. „Elektrotage – Die Zukunft nimmt Fahrt auf“ ist eine eingetragene Marke. Abgerundet wird das Portfolio der Agentur durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. PMC fungiert auch als Betreiber des AUDI House of Progress in Wien. PMC ist eine registrierte Marke.

Photo Credits: © Porsche Media & Creative 2026

www.porschemediacreative.com