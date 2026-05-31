Totschnig: Weltbauerntag wird zum WeltBÄUERINNENtag

Wien (OTS) -

Anlässlich des von den Vereinten Nationen ausgerufenem Internationalen Jahres der Bäuerin 2026 macht das Landwirtschaftsministerium den offiziellen Weltbauerntag am 1. Juni zum WeltBÄUERINNENtag. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig startet dazu gemeinsam mit den Bäuerinnen Österreich eine digitale Mitmachaktion: Bäuerinnen sind eingeladen, besondere Momente aus ihrem Arbeitsalltag festzuhalten und mit anderen zu teilen – durch das Hochladen von Fotos werden ihre Geschichten sichtbar und lebendig.



In Österreich bewirtschaften Frauen zehntausende Höfe, sie führen Betriebe, treffen unternehmerische Entscheidungen, pflegen Böden und Wälder, sichern die Lebensmittelversorgung – dies oft im Stillen, ohne die entsprechende Anerkennung, die ihre Arbeit verdient. Um dies zu ändern, ruft Totschnig im Rahmen der Initiative „Bäuerinnen im Fokus – Hof und Land in Frauenhand” am Weltbäuerinnentag zu mehr Sichtbarkeit auf: Die Leistungen der Frauen in der Land- und Forstwirtschaft gehören in die Mitte der Gesellschaft gerückt – im Jahr 2026 und darüber hinaus.



Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig: „Das Internationale Jahr der Bäuerin 2026 ist eine große Chance, die wesentliche Rolle von Frauen in der Landwirtschaft sichtbar zu machen. Mit unserer Initiative holen wir Bäuerinnen vor den Vorhang und zeigen: Frauen sind der Motor unserer Regionen, sie prägen die Zukunft unserer Höfe mit Fachwissen, Unternehmergeist und großem persönlichem Einsatz.“



Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger: „Ob am Feld, im Stall, im Büro oder in der Vermarktung – Bäuerinnen sind überall. Sie halten Betriebe am Laufen, oft im Hintergrund und ohne dass es jemand sieht. Der Weltbäuerinnentag ist unsere Einladung: Macht mit, zeigt, wer ihr seid und wie wertvoll eure Arbeit ist!“



Auch Bio-Heumilch-Bäuerin Sabine Gruber macht deutlich, wie zentral weibliche Verantwortung am Hof ist: „Man darf sich nicht klein machen und nicht in ein Klischee drängen lassen. Auf vielen Betrieben steht und fällt der Erfolg mit starker weiblicher Führung.“



Mitmachen und Gesicht zeigen – so geht‘s

Zum Weltbäuerinnentag startet unter mitmachen.nachhaltigkeit.at/baeuerinnen eine digitale Storywall: Bäuerinnen aus ganz Österreich sind eingeladen, ein Foto von sich auf ihrem Betrieb hochzuladen und in ein paar Worten zu erzählen, was sie antreibt. Gemeinsam entsteht so ein lebendiges Mosaik bäuerlichen Lebens in Frauenhand.



Als besonderes Highlight wird unter den Teilnehmerinnen ein Gewinnspiel veranstaltet: Zu gewinnen gibt es Tickets für eine Reise mit der Ministeriumsdelegation zum Rat der Agrarministerinnen und Agrarminister nach Brüssel im Herbst 2026.



Mitmachen bis 21. Juni 2026: www.mitmachen.nachhaltigkeit.at/baeuerinnen

Weitere Infos zur Initiative: www.landwirtschaft.at/baeuerinnen