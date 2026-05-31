- 31.05.2026, 10:08:04
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76. Deutscher Filmpreis 2026: Lola in Silber und drei weitere Lolas für ARTE-Koproduktionen
Die Auszeichnungen für ARTE-Koproduktionen bei der 76. Verleihung des Deutschen Filmpreis am Freitagabend im Palais am Funkturm in Berlin.
Gelbe Briefe
Ilker Çatak
ZDF/ARTE
Deutschland/Frankreich/Türkei 2026
if... Productions, Haut et Court, Limanfilm
Bester Spielfilm: Lola in Silber für Ingo Fliess
Beste Filmmusik: Marvin Miller
https://www.deutscher-filmpreis.de/film/gelbe-briefe/
Das Verschwinden des Josef Mengele
Spielfilm von Kirill Serebrennikov nach dem Roman von Olivier Guez
BR/ARTE France Cinéma, CG Cinéma, Lupa Film
Frankreich/Deutschland/Russland/Mexiko 2025, 135 Min.
Mit: August Diehl u.a.
Beste männliche Hauptrolle: August Diehl
https://www.deutscher-filmpreis.de/film/das-verschwinden-des-josef-mengele/
Siri Hustvedt - Dance Around the Self
Dokumentation von Sabine Lidl
Medea Film Factory, Irene Höfer
Deutschland/Schweiz 2026
NDR/ARTE
Bester Dokumentarfilm Sabine Lidl und Irene Höfer
https://www.deutscher-filmpreis.de/film/siri-hustvedt-dance-around-the-self/
Den diesjährigen Ehrenpreis erhielt Regisseur Wim Wenders. Die Doku über den visionären Filmemacher ist auf arte.tv zu sehen
https://www.arte.tv/de/videos/122162-000-A/wim-wenders-der-ewig-suchende/
Alle Preisträger:innen im Überblick:
https://www.deutscher-filmpreis.de/preisverleihung/2026/
ARTE gratuliert herzlich!
Rückfragen & Kontakt
Lucia Göhner
Referentin für Presse und PR
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