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REMINDER – AVISO: Spatenstich für das neue Sicherheitszentrum Favoriten Keplergasse

Mit Innenminister Karner, Gemeinderat der Stadt Wien, Schober, Landespolizeivizepräsident Eigner und Geschäftsführerin der ARE, Dornaus; 1. Juni 2026, 9:30 Uhr

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner, Gemeinderat der Stadt Wien, Marcus Schober, Landespolizeivizepräsident Franz Eigner und die Geschäftsführerin der ARE, Christine Dornaus, setzen den Spatenstich für das neue Sicherheitszentrum Favoriten Keplergasse.

Wann: 1. Juni 2026, 9:30 Uhr
Ort: Keplergasse 10, 1100 Wien

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