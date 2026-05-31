- 31.05.2026, 08:30:33
- /
- OTS0005
Noch günstiger in den Sommer: Lidl Österreich streicht wieder die Mehrwertsteuer
Bis zu 20 % Rabatt auf über 100 Top-Produkte - Aktion läuft bis 30. Juni 2026.
Diese Sommer-Aktion lohnt sich: Denn Lidl Österreich macht den nächsten Schritt seiner Preisoffensive und schenkt allen Kund:innen die Mehrwertsteuer auf 100 Artikel quer durch alle Sortimentsbereiche! Damit wird der Einkauf in der heißen Jahreszeit für alle spürbar leistbarer – ohne Verzicht auf gewohnte Top-Qualität.
Von saftigen Steaks für den Grillabend über feinen Feta-Käse für den knackigen Salat bis hin zu erfrischenden Getränken für die nächste Gartenparty: Zur Aktion gehört alles, was den Sommer köstlich macht. Alle preisgesenkten Artikel sind direkt auf den Preisschildern gekennzeichnet und somit für die Kund:innen in den Filialen sofort erkennbar. Die Aktion läuft österreichweit bis 30. Juni 2026.
Konsequenter Ausbau der Preisführerschaft
Mit dieser erneuten Aktion unterstreicht Lidl Österreich einmal mehr seine Preisführerschaft am heimischen Lebensmittelmarkt und sichert den Kund:innen weiterhin das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Wichtig ist dabei: Die Preissenkungen gehen auch hier nicht auf Kosten der Lieferanten oder der Qualität! Die Kosten für die Rabatte übernimmt Lidl Österreich zu 100 % und verzichtet dafür auf Marge.
Möglich wird das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis durch das Lidl Geschäftsmodell: Ein durchdachtes Sortiment, effiziente Betriebsprozesse und schlanke Strukturen sorgen für Preisvorteile im Einkauf, die immer an die Kund:innen weitergegeben werden.
Hier einige Highlights der reduzierten Artikel:
- Bon Gelati Vanilleeis 2500ml
- Gelatelli Premium Waffeltüten 6x120ml
- Gelatelli Mini Waffeltueten 12x28ml
- Wiesentaler AMA Hüftsteaks ca. 325g
- Wiesentaler AMA Bernerwürstel 400g
- Wiesentaler AMA Schopf- u. Karreesteaks mariniert
- Wiesentaler AMA Maishendl Brustfilet-Spieße gewürzt
- Wiesentaler AMA Schopf- und Karreesteaks
- Prosecco Spumante Con. Val. 0,75l
- Freeway Italienische Zitronenlimonade 12% 0,33l
- Freeway Bittergetränke (1,0l)
- Freeway Gebrühter Eistee (0,5l-PET)
- Sandwich/Burger XXL Schmelzkäsescheiben 1 250g
- Milbona Griechischer Fetakäse Weichpackung
- Chef Select Herzhafte Salate
- Kania Tomatenketchup 500ml
Weitere Infos auf www.lidl.at
Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.
Rückfragen & Kontakt
Lidl Österreich
Hansjörg Peterleitner
Telefon: +43 662 44 28 33 -1310
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LID