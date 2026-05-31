Noch günstiger in den Sommer: Lidl Österreich streicht wieder die Mehrwertsteuer

Salzburg, Österreich (OTS) -

Diese Sommer-Aktion lohnt sich: Denn Lidl Österreich macht den nächsten Schritt seiner Preisoffensive und schenkt allen Kund:innen die Mehrwertsteuer auf 100 Artikel quer durch alle Sortimentsbereiche! Damit wird der Einkauf in der heißen Jahreszeit für alle spürbar leistbarer – ohne Verzicht auf gewohnte Top-Qualität.

Von saftigen Steaks für den Grillabend über feinen Feta-Käse für den knackigen Salat bis hin zu erfrischenden Getränken für die nächste Gartenparty: Zur Aktion gehört alles, was den Sommer köstlich macht. Alle preisgesenkten Artikel sind direkt auf den Preisschildern gekennzeichnet und somit für die Kund:innen in den Filialen sofort erkennbar. Die Aktion läuft österreichweit bis 30. Juni 2026.

Konsequenter Ausbau der Preisführerschaft

Mit dieser erneuten Aktion unterstreicht Lidl Österreich einmal mehr seine Preisführerschaft am heimischen Lebensmittelmarkt und sichert den Kund:innen weiterhin das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Wichtig ist dabei: Die Preissenkungen gehen auch hier nicht auf Kosten der Lieferanten oder der Qualität! Die Kosten für die Rabatte übernimmt Lidl Österreich zu 100 % und verzichtet dafür auf Marge.

Möglich wird das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis durch das Lidl Geschäftsmodell: Ein durchdachtes Sortiment, effiziente Betriebsprozesse und schlanke Strukturen sorgen für Preisvorteile im Einkauf, die immer an die Kund:innen weitergegeben werden.



Hier einige Highlights der reduzierten Artikel:

Bon Gelati Vanilleeis 2500ml

Gelatelli Premium Waffeltüten 6x120ml

Gelatelli Mini Waffeltueten 12x28ml

Wiesentaler AMA Hüftsteaks ca. 325g

Wiesentaler AMA Bernerwürstel 400g

Wiesentaler AMA Schopf- u. Karreesteaks mariniert

Wiesentaler AMA Maishendl Brustfilet-Spieße gewürzt

Wiesentaler AMA Schopf- und Karreesteaks

Prosecco Spumante Con. Val. 0,75l

Freeway Italienische Zitronenlimonade 12% 0,33l

Freeway Bittergetränke (1,0l)

Freeway Gebrühter Eistee (0,5l-PET)

Sandwich/Burger XXL Schmelzkäsescheiben 1 250g

Milbona Griechischer Fetakäse Weichpackung

Chef Select Herzhafte Salate

Kania Tomatenketchup 500ml

Weitere Infos auf www.lidl.at

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.