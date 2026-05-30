SPÖ-Babler/Seltenheim gratulieren Larissa Zivkovic zur Wiederwahl als SJ-Verbandsvorsitzende

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Larissa Zivkovic, die am 41. Ordentlichen SJ-Verbandstag als Vorsitzende der Sozialistischen Jugend wiedergewählt wurde. „Larissa Zivkovic und die SJ sind die starke Stimme für Demokratie, Frieden und soziale Gerechtigkeit. Die Sozialistische Jugend bringt wichtige Debatten voran und bietet jungen Menschen Raum, Politik aktiv mitzugestalten“, so Babler heute, Samstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen sei die SJ ein unverzichtbarer Motor für progressive Politik, wie Seltenheim unterstreicht: „Larissa Zivkovic und die SJ vertreten mit großem Engagement die Anliegen der Jugend – als kritische Stimme, Ideengeberin und engagierte Kraft für eine gerechtere Zukunft.“ Babler und Seltenheim wünschen Larissa Zivkovic und dem neu gewählten SJ-Vorstand alles Gute für die kommenden Aufgaben und betonen den wichtigen gemeinsamen Einsatz für soziale Sicherheit, Chancengerechtigkeit und eine solidarische Gesellschaft. **** (Schluss) ls/bj