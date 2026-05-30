Larissa Zivkovic mit 89,71% als Verbandsvorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich wiedergewählt!

Wien (OTS) -

Am 41. Verbandstag der Sozialistischen Jugend Österreich in Wien wurde Larissa Zivkovic als Verbandsvorsitzende der SJÖ wiedergewählt. Neben den Wahlen werden beim Verbandstag der SJ auch inhaltliche Positionierungen beschlossen.

In ihrer Rede ging Zivkovic ausführlich auf die aktuellen Krisen und die Auswirkungen auf junge Menschen ein: „Wir leben in Zeiten multipler Krisen. Die Zahl der Kriege und globalen Konflikte steigt, die Klimakrise wird nach wie vor nicht ernst genug genommen und gleichzeitig wird das Leben für immer mehr junge Menschen unleistbar. Während Konzerne und Krisengewinner weiter Profite machen.“

Dabei betonte Zivkovic auch die Rolle der Sozialistischen Jugend als politische Jugendorganisation: „Gerade in Zeiten dieser vielen Krisen braucht es eine Organisation, die sich konsequent auf die Seite junger Menschen stellt und politische Alternativen aufzeigt. Das kann nur die Sozialistische Jugend sein, denn wir wissen: Es braucht endlich Alternativen zu einem System, in dem Profite wichtiger sind als Menschen.“

Zivkovic kritisierte außerdem die zunehmende Aufrüstungspolitik in Europa: „Während Milliarden in Aufrüstung und Militarisierung fließen, wird jungen Menschen erklärt, warum angeblich kein Geld mehr für Bildung, psychische Gesundheit oder leistbares Wohnen da ist. Für uns ist klar: Geld für Menschen statt für Waffen“ , so Zivkovic.

"Gerade deshalb darf sich Österreich nicht an der globalen Aufrüstung beteiligen. Während weltweit immer mehr Geld in Waffen und Militarisierung fließt, sollte Österreich als neutraler Staat alles daran setzen, Frieden, Diplomatie und internationale Verständigung zu fördern, statt Teil dieser Entwicklung zu werden“ , betont Zivkovic abschließend.

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