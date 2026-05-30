- 30.05.2026, 15:31:02
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ÖVP – Hungerländer: IGGÖ will Kopftuch ab 8 Jahren – das ist das Gegenteil von Kinderschutz
Während das Kopftuchverbot bis 14 noch nicht einmal in Kraft ist, fordert die Islamische Glaubensgemeinschaft die Verhüllung von Mädchen ab dem Volksschulalter
Ein heute durch die Kronen Zeitung bekannt gewordener Feststellungsbescheid der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) sorgt für Aufregung: Darin wird das Kopftuch für Mädchen spätestens ab dem vollendeten 9. Lebensjahr als erforderlich bezeichnet. Für Gemeinderätin Caroline Hungerländer, Integrationssprecherin der Wiener Volkspartei, ist das ein klares Warnsignal.
„Das Kopftuch im Kindesalter ist kein Ausdruck religiöser Überzeugung – es ist ein Mittel sozialer Kontrolle. Es stigmatisiert Mädchen bereits im Volksschulalter, reduziert sie auf ihr Geschlecht und nimmt ihnen die Kindheit, bevor sie überhaupt die Chance hatten, sie zu erleben“, so Hungerländer.
Damit gibt die IGGÖ mit Sicherheit nicht die Auffassung aller Muslime in Österreich wieder und es muss nach diesem Bescheid innerhalb und außerhalb der IGGÖ über die Pluralität der Muslime in Österreich und die Repräsentanz dieser Vielfalt gesprochen werden.
Dieser Bescheid zeigt, wie wichtig das Kopftuchverbot ist. „Kinder brauchen in unseren Schulen einen Raum, in dem sie sich frei und ohne Druck entwickeln können. Das ist eine Frage des Kinderschutzes“, so Hungerländer abschließend.
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