Marchetti: „Die heutige Rede von Leonore Gewessler war ein grüner Offenbarungseid“

Wien (OTS) -

„Die heutige Rede von Leonore Gewessler war ein grüner Offenbarungseid. Der Ausbau erneuerbarer Energien und Klimaschutz waren bestenfalls Randthemen, während neue Steuerfantasien nach Vermögens- und Erbschaftssteuern im Zentrum standen. Die Bevölkerung durch immer neue Steuern zu belasten, ist den Grünen offenbar wichtiger als der Umwelt- und Klimaschutz. Dieser Prioritätenwechsel der Grünen ändert allerdings nichts daran, dass wir als Volkspartei standhaft bleiben: Mit uns wird es keine Vermögens- und Erbschaftssteuern geben. Jeder dahingehende Versuch wurde von unserem Bundeskanzler Christian Stocker erfolgreich abgewendet und das wird auch in Zukunft so bleiben. Die Grünen waren vielleicht früher eine Kraft für Umwelt- und Klimaschutz. Mittlerweile stehen die Grünen aber lediglich für eine Sozialpolitik von ganz Linksaußen, grünen Postenschacher und neue Steuerbelastungen für die Bevölkerung“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, auf die heutige Rede der Parteichefin der Grünen, Leonore Gewessler.

„Wenn die Grünen es mit dem Klimaschutz ernst meinen, sollten sie das EABG nicht länger blockieren. Gerade bei dem Ausbau erneuerbarer Energien ist es wichtig, möglichst rasch eine vernünftige Lösung zu finden – gute und effektive Maßnahmen hierfür liegen schon lange auf dem Tisch. Gerade die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass es nicht egal ist, woher wir unsere Energie beziehen. Eine möglichst unabhängige Energieversorgung sicherzustellen, ist dabei nicht nur im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes, sondern auch im Sinne der nationalen Sicherheit“, so Marchetti abschließend.