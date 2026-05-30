Grüne NÖ zum SPÖ-Landesparteitag: Chaos in der Gesundheit, Chaos in der SPÖ, Chaos in der Landesregierung

Anlässlich des SPÖ-Landesparteitags und des Vertrauensverlustes von 10 Prozentpunkten für den SPÖ-Spitzenkandidaten unter den eigens ausgewählten Delegierten hat die Grüne Klubobfrau Helga Krismer eine klare Botschaft: „In der SPÖ Niederösterreich herrscht offenkundig Chaos. Die SPÖ beschäftigt sich seit Monaten ausschließlich mit sich selbst, statt für die Menschen da zu sein – das sehen wir leider tagtäglich im Gesundheitschaos 2040+“.

Die SPÖ sitzt in der Landesregierung, stellt mit Landesrätin Eva Prischl die politisch Verantwortliche für das Rettungswesen – und trägt alle Entscheidungen zum Schwarz-Blau-Roten-Gesundheitschaos 2040+ mit, samt Schließung von elf Notarztstützpunkten. Gleichzeitig versucht die SPÖ in den Regionen den Eindruck zu erwecken, sie kämpfe gegen genau jene Entscheidungen, die sie selbst gefällt hat.

„Schluss mit diesem falschen Spiel auf dem Rücken der Menschen in Niederösterreich! Die SPÖ stimmt aus ihrem Elfenbeinturm in St. Pölten dem Gesundheitschaos 2040+ zu, trägt auch die Schließung der elf Notarztstützpunkte mit – und verteilt jetzt in den Regionen Beruhigungspillen“, so Krismer. Sie appelliert: „Schluss mit dem Wahlkampftheater – hackelt’s was!“

Grüne sind einzige Warnstimme – seit dem ersten Tag

Während ÖVP, FPÖ, SPÖ und NEOS im Gleichschritt das Gesundheitschaos 2040+ beschlossen haben – haben die Grünen NÖ dies von Beginn an abgelehnt. Bereits vor mehr als einem Jahr war, so Helga Krismer, absehbar: „Dies ist ein Schwarz-Blau-Rotes Gesundheitschaos, das die Gesundheit der Menschen auf’s Spiel setzt. Zum Beispiel, in dem die SPÖ-Landesrätin ein konkretes Datum für die Schließung von elf Notarztstützpunkten nennt, ohne auch nur einen Fingerzeig an einem Aufbau gleichwertiger Strukturen zu arbeiten. Wir Grüne sind seit dem ersten Tag die einzige Warnstimme. Wir Grüne kämpfen für ein Niederösterreich, in dem jeder Mensch – egal, ob in der Stadt oder in der entlegensten Region – rasch, sicher und gut medizinisch versorgt wird.“, schließt Helga Krismer.