SPÖ-Babler/Seltenheim gratulieren Sven Hergovich zur Wiederwahl als Landesparteivorsitzender der SPÖ Niederösterreich

Wien (OTS) -

Der niederösterreichische SPÖ-Landesparteivorsitzende Sven Hergovich wurde heute, Samstag, beim ordentlichen Landesparteitag in Vösendorf mit 86,3 Prozent als Landesparteivorsitzender der SPÖ Niederösterreich bestätigt. SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Sven Hergovich herzlich zur Wiederwahl. „Sven Hergovich steht für eine Politik mit klarer sozialdemokratischer Haltung und sozialem Gewissen. Sven Hergovichs konsequenter Einsatz für sozialdemokratische Kernthemen wie zum Beispiel für ein leistbares Leben, für sichere Arbeit und ein starkes Gesundheitssystem sind ein wichtiger Beitrag für die gesamte Sozialdemokratie“, betont Babler gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Seltenheim gratuliert Sven Hergovich und unterstreicht dessen vollen Einsatz für die Niederösterreicher*innen und die Verbesserung des Lebens der Menschen in Niederösterreich. „Die SPÖ Niederösterreich mit Sven Hergovich an der Spitze ist die klare soziale Alternative zur schwarz-blauen Landespolitik, die massive Rückschritte für die Bevölkerung bedeutet. Während die schwarz-blaue Landesregierung keine Antworten hat, hat die SPÖ die richtigen Lösungen für die Probleme der Menschen“, so Seltenheim mit Verweis auf den Leitantrag und den „Guten Plan für Niederösterreich“ der SPÖ NÖ. (Schluss) mb/bj