  • 30.05.2026, 12:28:33
  • /
  • OTS0016

Premiere für den Gran Ballo Italiano: Neues Society- und Wirtschaftsformat begeistert Wien

Prominente Gäste aus Politik, Diplomatie, Wirtschaft und Kultur feierten die erste Ausgabe des italienischen Balls im Palais Niederösterreich.

Wien (OTS) - 

Der Gran Ballo Italiano feierte am 29. Mai 2026 seine erfolgreiche Premiere im Palais Niederösterreich. Das von Valeria Foglar-Deinhardstein und Luigi Barbaro Jr. gemeinsam mit Lidia Campanale und Mauro Maloberti initiierte Ballformat vereinte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Diplomatie, Politik, Kultur und Medien und versteht sich als Plattform für den Austausch zwischen Österreich und Italien. Zu den Gästen zählten unter anderem Peter Hanke, Giovanni Pugliese, Gregor Pilgram, Karl und Katharina Nehammer, Maria Großbauer, Martina Fasslabend, Thomas Schäfer-Elmayer, Marika Lichter, Yury Revich und Ferdinand Seebacher. Künstlerische Highlights waren Auftritte von Luca Lombardo, Davide Dato sowie die Eröffnung durch die Tanzschule Elmayer. Der Ball unterstützt gemeinsam mit Licht ins Dunkel soziale Projekte und soll künftig als jährlicher Treffpunkt für Kultur, Wirtschaft und Diplomatie etabliert werden.

Zum Presse-Material: https://bit.ly/49sZOTz

Rückfragen & Kontakt

Bonds&Beyond Agency
Natascha Tod
Telefon: 06502646261
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bonds & Beyond Agency

Rückfragen & Kontakt

Bonds&Beyond Agency
Natascha Tod
Telefon: 06502646261
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright