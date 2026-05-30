Premiere für den Gran Ballo Italiano: Neues Society- und Wirtschaftsformat begeistert Wien

Wien (OTS) -

Der Gran Ballo Italiano feierte am 29. Mai 2026 seine erfolgreiche Premiere im Palais Niederösterreich. Das von Valeria Foglar-Deinhardstein und Luigi Barbaro Jr. gemeinsam mit Lidia Campanale und Mauro Maloberti initiierte Ballformat vereinte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Diplomatie, Politik, Kultur und Medien und versteht sich als Plattform für den Austausch zwischen Österreich und Italien. Zu den Gästen zählten unter anderem Peter Hanke, Giovanni Pugliese, Gregor Pilgram, Karl und Katharina Nehammer, Maria Großbauer, Martina Fasslabend, Thomas Schäfer-Elmayer, Marika Lichter, Yury Revich und Ferdinand Seebacher. Künstlerische Highlights waren Auftritte von Luca Lombardo, Davide Dato sowie die Eröffnung durch die Tanzschule Elmayer. Der Ball unterstützt gemeinsam mit Licht ins Dunkel soziale Projekte und soll künftig als jährlicher Treffpunkt für Kultur, Wirtschaft und Diplomatie etabliert werden.

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