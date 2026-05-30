Gewessler am Grünen Bundeskongress: “Rennt’s mit mir. Für diese Republik“

Graz (OTS) -

Heute Samstag kamen unter dem Motto „Fairer statt schwerer“ rund 250 Delegierte für den 48. Bundeskongress der Grünen in der Grazer Messe zusammen. Nach der Eröffnung durch die Vizebürgermeisterin der steirischen Landeshauptstadt, Judith Schwenter, hielt Leonore Gewessler ihre rund 45-minütige Parteitagsrede.

Gewessler stellte Gerechtigkeit und Nähe ins Zentrum – „Grüne sind echte Alternative“

Gewessler, die im letzten Jahr zur Bundessprecherin gewählt wurde, setzte in ihrer emotionalen Rede einen klaren Fokus auf Gerechtigkeit. Dabei kritisierte sie ÖVP, SPÖ und Neos scharf für das Doppelbudget, das die Regierung in elf Tagen dem Nationalrat vorlegen wird: „Wir wissen schon heute, dass da Grauslichkeiten drinnen stehen: Da kassiert die Regierung 700 Euro von jeder Teilzeit arbeitenden Frau ein. Da werden Familienleistungen abgewertet. Und sogar Ärzt:innen von AKH bis Uniklinik Innsbruck fürchten, dass ihre Stellen eingestampft werden.“

Auf der anderen Seite sei klar, was nicht im Budget enthalten sein wird, kritisiert die Grünen Chefin: „Kein Beitrag von Multi-Millionären und Milliardären, kein Beitrag des Erb-Adels, der weiterhin im Schlaraffenland lebt; während alle anderen arbeiten und ihren Teil beitragen.“

Während die Superreichen, die im Nationalratswahlkampf von der SPÖ als breite Schultern betitelt wurden, verschont werden, seien es vor allem die Frauen, die die größte Last tragen: “Die Mütter, die Teilzeit arbeiten, weil sie keine Kindergarten- und Krippenplätze finden. Diese Frauen, die mit den breitesten Schultern der Republik, die tragen dieses Kürzungspaket.“

Gewessler, die seit ihrer Kandidatur den direkten Austausch mit Menschen aus ganz Österreich sucht, betonte einmal mehr den Wert des Zuhörens: „Wir hören, um zu verstehen. Und dazu gehört auch die Bereitschaft, uns zu bewegen." Dabei sieht sie Nähe und Verbundenheit als Brandmauer für die Demokratie. „Wenn man die Menschen fragt, was sie auflädt, was ihnen Hoffnung gibt, dann sagen sie: die Familie, die Freunde, das Dorf, das Grätzl, der Verein. Nähe. Wärme. Wenn man das Gemeinsame wiederbelebt, liegt darin schon ein Teil der Lösung“, sagt Gewessler.

Die Grünen sieht Gewessler als Alternative für alle, denen die Regierung zu wenig tut und die den blauen Zerstörern unter Herbert Kickl etwas entgegensetzen wollen. Wenn die Grünen das ernst meinen, bedeute das „Herzen zu erobern“ – nicht erst im Wahlkampf, sondern jetzt. „Vor einem Jahr bin ich vor euch gestanden und habe euch um eure Stimmen gebeten. Heute stehe ich vor euch und bitte euch um eure Beine. Rennt’s mit mir. Für die Frauen, die Mamas, die Kinder. Für diejenigen, die ihr Leben noch vor sich haben, für die, die hackeln und diejenigen, die es ein Leben lang getan haben. Für alle, die sich ein Leben wünschen, dass ein bissl leichter ist. Und für alle, die sich noch erlauben zu träumen. Die das Gemeinsame, die Gemeinschaft, noch nicht aufgegeben haben, sondern dafür kämpfen. Rennt's mit mir für diese Republik.“

Bundeskongress beschließt einstimmig Leitantrag „Fairer statt schwerer“

Den vom Bundesvorstand eingebrachten Leitantrag unter dem Titel „Fairer statt schwerer“ stellten Gewesslers Stellvertreter:innen Alma Zadić und Stefan Kaineder vor. Unter anderem fordern die Grünen darin den Ausstieg aus der fossilen Abhängigkeit durch den Ausbau von Windkraft und Sonnenenergie, einen fairen Beitrag der Superreichen, 50.000 Kindergartenplätze bis 2030 sowie den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab 1. Geburtstag, den Kampf gegen Altersarmut. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Am Nachmittag werden drei weitere Resolutionen diskutiert und abgestimmt: zu Gleichstellung als Machtfrage, zu nachhaltig leistbarem Wohnen sowie zur vollständigen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

Außerdem werden drei Bürger:innen auf der Bühne zu Wort kommen, die im Rahmen der Aktion „Deine Rede“ eingeladen wurden, ihre persönlichen Anliegen direkt an den Kongress zu richten.



Alle Fotos zum Bundeskongress finden Sie auf:

https://www.flickr.com/photos/gruene_at/albums/72177720333926423

Den Volltext des Leitantrags sowie die Resolutionen finden Sie unter:

https://gruene.at/buko26