Wien (OTS) -

Ein Hauch von Provence mitten im 22. Bezirk: Von Samstag, 13. Juni bis Sonntag, 14. Juni 2026, jeweils von 9 bis 18 Uhr, finden in den Blumengärten Hirschstetten die diesjährigen Lavendeltage statt. Im Mittelpunkt steht dabei die duftende Lavendelblüte: Besucher*innen können sich auf fachliche Beratung durch Expert*innen der Wiener Stadtgärten, Mitmach-Aktionen für Kinder sowie auf eine vielfältige Auswahl an Lavendelprodukten freuen.

Gärtner*innen-Station für Kinder, Lavendel-Tipps der Wiener Stadtgärten und vieles mehr

Kinder haben die Möglichkeit sich bei den Lavendeltagen als kleine Stadtgärtner*innen auszuprobieren und Lavendelstecklinge zu pflanzen. Zusätzlich wird ihnen die Gelegenheit geboten, beim Tontopf-Memory spielerisch ihr Gedächtnis zu testen oder an einer Rätselrallye mit kniffligen Fragen teilzunehmen. Als kleine Erinnerung an die Lavendeltage in den Blumengärten Hirschstetten können außerdem Lavendelsäckchen befüllt und mit nach Hause genommen werden. Für Erwachsene steht die fachkundige Pflanzenberatung der Wiener Stadtgärten mit Rat und Tat zur Seite. Sie bietet wertvolle Tipps zur Pflege, zur passenden Sortenauswahl, zur vielseitigen Verwendung von Lavendel sowie dazu, welche Arten sich besonders gut für den eigenen Garten oder Balkon eignen. Darüber hinaus werden auch kostenlose Führungen rund um das Thema “Lavendel” angeboten.

Zahlreiche Aussteller*innen ergänzen das Programm: Unter anderem erwarten die Besucher*innen tägliche Workshops zur Herstellung von Naturkosmetik mit Lavendel ab 10 Uhr, Vorführungen zum Schaudestillieren von Lavendelöl – jeweils um 15 Uhr – und ein Lavendelblüten-Barfußweg. Am Sonntag, den 14. Juni lädt der Stand der Stadt Wien – Umweltschutz (MA 22) dazu ein, Spannendes über Schmetterlinge, Wildbienen und andere geschützte Tier- und Pflanzenarten in der Stadt zu erfahren. Kleine und große Naturfreund*innen können hier zudem ihr Wissen über Wildbienen testen oder Blumenstecker basteln.

An allen Veranstaltungstagen besteht zudem die Möglichkeit, verschiedene Produkte rund um den Lavendel zu erwerben – etwa Lavendelöl, Tee, Sirup, Seifen, Sprays oder Duftkissen. Zwei Gärtnereien runden das vielseitige Angebot ab.

Blumengärten Hirschstetten: Ein Ort zum Entdecken und Genießen

Nicht nur zu den Lavendeltagen sind die Blumengärten Hirschstetten ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie. Die weitläufige Gartenanlage im 22. Bezirk gilt als wahres Naturjuwel und begeistert mit einer Vielzahl liebevoll gestalteter Themengärten. Auf rund 60.000 Quadratmetern laden länderspezifische Bereiche wie der Indische Garten oder der Mexikanische Garten ebenso zum Verweilen ein wie der TCM-Garten, der die Besucher*innen in die Welt der Traditionellen Chinesischen Medizin einführt. Neben der vielfältigen Pflanzenwelt leben im Zoo Hirschstetten auch über 70 heimische und exotische Tierarten – wie Sumpfschildkröten, Hauskaninchen und Habichtskäuze. Für Kinder gibt es ebenfalls viel zu entdecken: Auf dem fantasievoll gestalteten Insektenspielplatz sowie dem Blumenspielplatz können sie sich nach Herzenslust austoben.

Lavendeltage in den Blumengärten Hirschstetten

Wann: Sa. 13. bis So. 14. Juni 2026, jeweils von 9 bis 18 Uhr

Ort: Blumengärten Hirschstetten der Wiener Stadtgärten, 1220 Wien

Eintritt: Frei

Hunde: Auf dem gesamten Gelände nicht erlaubt (Ausgenommen sind gekennzeichnete Assistenzhunde

Anfahrt:

Südeingang: 1220 Wien, Quadenstraße 15 – Bus 95A, 95B oder 22A, Station Blumengärten Hirschstetten

Westeingang: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 22 – Parkmöglichkeit gegenüber

Nordeingang: 1220 Wien, Oberfeldgasse gegenüber Nr. 41 (Sportplatz WFV-Hirschstetten) – Straßenbahnlinien 26 und 27 bis Station Spargelfeldstraße

Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)