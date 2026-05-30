  • 30.05.2026, 09:28:32
  • /
  • OTS0008

FPÖ – Nepp: IGGÖ muss nach Kopftuch-Enthüllung aufgelöst werden

Kopftuch-Gebot für achtjährige Mädchen ist mit unseren Werten unvereinbar

Wien (OTS) - 

Nach dem heutigen Bericht der „Kronen Zeitung“ über einen IGGÖ-Feststellungsbescheid, wonach ein Kopftuch-Gebot für Mädchen bereits ab rund acht Jahren und acht Monaten vorgesehen sein soll, fordert der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp erneut die Auflösung der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich.

„Wer ein Kopftuch-Gebot für Mädchen im Volksschulalter rechtfertigt, stellt religiösen Zwang über die Freiheit von Kindern. Eine solche Organisation darf in Österreich nicht länger offiziell anerkannt sein“, so Nepp.

Bereits im Vorjahr hatte Nepp nach der erstinstanzlichen Verurteilung der IGGÖ wegen eines Kopftuch-Zwangs gegen eine Religionslehrerin die Auflösung gefordert. „Der neue Fall zeigt einmal mehr: Die IGGÖ steht nicht für einen aufgeklärten Islam. Die Bundesregierung muss endlich handeln und dieser Organisation den Status aberkennen“, so Nepp abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright