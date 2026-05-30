  • 30.05.2026, 09:12:04
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Lola 2026: Deutscher Filmpreis für KANU DES MANITU als "Besucherstärkster Film"

DAS KANU DES MANITU gewinnt Publikums-Lola // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München (OTS) - 

Beim 76. Deutschen Filmpreis wurden gestern Abend in Berlin die Lolas verliehen. Constantin Film gratuliert den Gewinnerinnen und Gewinnern ganz herzlich.

Die Lola in der Kategorie "Besucherstärkster Film" ging an DAS KANU DES MANITU. Michael Bully Herbig nahm den Preis bereits am 4. Mai 2026 im Rahmen eines Special Screenings im Münchner ARRI Kino entgegen - gemeinsam mit seinen Co-Stars Christian Tramitz und Rick Kavanian. Es war das erste Mal, dass diese Auszeichnung vor Kinopublikum vergeben wurde. DAS KANU DES MANITU verzeichnet mehr als 5 Millionen verkaufte Kinotickets und ist damit der besucherstärkste Film des Jahres 2025 in Deutschland.

Die Lola für "Beste visuelle Effekte" erhielten Michael Wortmann und Frank Schlegel für MOMO, die Neuverfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Michael Ende. Der Film entstand als Co-Produktion von Rat Pack Filmproduktion, Westside Filmproduktion und Constantin Film.

Pressematerial von der Verleihung des Deutschen Filmpreis 2026 steht unter https://www.deutscher-filmpreis.de/presse/ zum Download bereit, allgemeines Pressematerial zu den Filmen unter https://presse.constantin.film

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