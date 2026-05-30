  • 30.05.2026, 08:00:32
  • /
  • OTS0002

Lotto: Beim Dreifachjackpot geht es jetzt um 3 Mio. im Sechserrang

Solojoker nach Doppeljackpot mit rund 560.000 Euro in Tirol

Wien (OTS) - 

Bei der Lotto Bonus-Ziehung am vergangenen Freitag konnte niemand die “sechs Richtigen” 6, 18, 20, 27, 31 und 35 auf der Quittung aufweisen. Somit geht es bei der nächsten Ziehung am kommenden Sonntag um einen Dreifachjackpot, bei dem im Solofalle der Sechser rund 3 Millionen Euro schwer sein wird.

Da die Freitag-Ziehung immer ein Bonus-Ziehung mit 30.000 Euro extra ist, kann sich der oder die glückliche Inhaber:in der Quittung mit der Nummer 71184 97189 auch extra freuen. Gespielt wurde diese Quittung in Salzburg.

Zwei Spielteilnehmer:innen hatten einen Fünfer mit Zusatzzahl 33 richtig getippt. Beide Gewine gehen nach Niederösterreich. Nicht nur die Herkunft, auch die Gewinnhöhe ist bei beiden gleich: je mehr als 43.000 Euro wandern auf die entsprechenden Gewinnkonten.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Freitag keinen Sechser. Die Rangsumme wurde wieder dem nächsten Rang zugeschlagen. 54 Fünfer freuen sich so über je 4.244,30 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Sonntag geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker hat sich der Doppeljackpot nun einen Besitzer oder eine Besitzerin gefunden: Das “Ja” zur richtigen Jokerzahl war für jemanden in Tirol eine wunderbare Entscheidung, denn dafür gibt es nun rund 560.000 Euro.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 29. Mai 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH
Gerlinde Wohlauf
Telefon: +43 6643800292
E-Mail: [email protected]
Website: https://lotterien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LMO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichische Lotterien

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH
Gerlinde Wohlauf
Telefon: +43 6643800292
E-Mail: [email protected]
Website: https://lotterien.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright