Lotto: Beim Dreifachjackpot geht es jetzt um 3 Mio. im Sechserrang

Wien (OTS) -

Bei der Lotto Bonus-Ziehung am vergangenen Freitag konnte niemand die “sechs Richtigen” 6, 18, 20, 27, 31 und 35 auf der Quittung aufweisen. Somit geht es bei der nächsten Ziehung am kommenden Sonntag um einen Dreifachjackpot, bei dem im Solofalle der Sechser rund 3 Millionen Euro schwer sein wird.

Da die Freitag-Ziehung immer ein Bonus-Ziehung mit 30.000 Euro extra ist, kann sich der oder die glückliche Inhaber:in der Quittung mit der Nummer 71184 97189 auch extra freuen. Gespielt wurde diese Quittung in Salzburg.

Zwei Spielteilnehmer:innen hatten einen Fünfer mit Zusatzzahl 33 richtig getippt. Beide Gewine gehen nach Niederösterreich. Nicht nur die Herkunft, auch die Gewinnhöhe ist bei beiden gleich: je mehr als 43.000 Euro wandern auf die entsprechenden Gewinnkonten.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Freitag keinen Sechser. Die Rangsumme wurde wieder dem nächsten Rang zugeschlagen. 54 Fünfer freuen sich so über je 4.244,30 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Sonntag geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker hat sich der Doppeljackpot nun einen Besitzer oder eine Besitzerin gefunden: Das “Ja” zur richtigen Jokerzahl war für jemanden in Tirol eine wunderbare Entscheidung, denn dafür gibt es nun rund 560.000 Euro.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 29. Mai 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen