Hattmannsdorfer/E-Control: Neuer Spritpreis-Service zeigt Autofahrern automatisch die günstigsten Tankstellen in ihrer Nähe

Wien (OTS) -

Mit der neuesten Erweiterung des Spritpreis-Service können Preisinformationen für Diesel und Super jetzt abonniert werden – Österreichs Spritpreise liegen laut aktuellem E-Control-Bericht zuletzt deutlich unter dem Eurozonen-Schnitt.

Über 55 Millionen Mal haben Autofahrer/innen in Österreich seit 2011 den Spritpreisrechner unter www.spritpreisrechner.at besucht, um sich über die günstigsten Preise für Diesel oder Super in ihrer Nähe zu informieren. Zusammen mit den Onlineangeboten von ÖAMTC und ARBÖ, die ebenfalls die Daten der von der E-Control im Auftrag des Wirtschaftsministeriums betriebenen Preistransparenzdatenbank nutzen, sind es aktuell im Schnitt über 20.000 tägliche Nutzer/innen, die von der Preismeldepflicht für österreichische Tankstellen profitieren.

Trotzdem denken sicher auch preisbewusste Autofahrer/innen nicht vor jeder Fahrt zur Tankstelle daran, die aktuellen Preise zu vergleichen. Insbesondere wenn das Tanken beispielsweise auf dem Weg in oder von der Arbeit oder auf anderen Routinefahrten erledigt wird, kommt der Gedanke an einen Preisvergleich häufig zu spät.

Mit dem neuen Service des Spritpreisrechners muss man nicht mehr selbst an den Preisvergleich auf der Website denken, der Preisvergleich kommt automatisch. Einmal auf www.spritpreisrechner.at die Preismeldung abonnieren, und die günstigsten Tankstellen in der gewünschten Region werden regelmäßig zur Wunschzeit per E-Mail verschickt.

„Mit dem neuen Spritpreis-Service wird der Preisvergleich einfacher als je zuvor: Autofahrerinnen und Autofahrer sehen künftig rasch, wo es in ihrer Nähe günstiger ist – und können sich die besten Preise zur Wunschzeit automatisch zuschicken lassen. Das ist Transparenzpolitik mit direktem Nutzen im Alltag: Wir stärken die Konsumenten, erhöhen den Wettbewerb am Tankstellenmarkt und sorgen dafür, dass Preisvorteile sichtbar werden und informierte Kaufentscheidungen getroffen werden können. Der aktuelle Bericht der E-Control zeigt klar: Die Margenreduktion wirkt, die Preisreduktionen kommen bei den Autofahrerinnen und Autofahrern an – und Österreich liegt bei den Nettotreibstoffpreisen mittlerweile deutlich unter dem Durchschnitt des Euroraums“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Wie kann man den Spritpreisvergleich jetzt per E-Mail abonnieren?

Das neue Service ist denkbar einfach:

Auf www.spritpreisrechner.at die Schaltfläche „Spritpreise per E-Mail“ klicken; Die eigene E-Mail-Adresse eingeben; Die gewünschte(n) Informationen und Versandzeitpunkte auswählen und speichern; Wichtig: es kommt sofort eine Bestätigungs-E-Mail in den Posteingang. Hier muss der Verifizierungslink geklickt werden, um das Abo zu bestätigen. (Double-Opt-In) Ab dann kommen die gewählten Spritpreisvergleiche regelmäßig zur gewünschten Zeit per E-Mail. Sollte man die Informationen irgendwann zu anderen Zeiten oder für andere Orte haben wollen – einfach den entsprechenden Link im letzten E-Mail anklicken und die Eingaben entsprechend anpassen. Genauso lässt sich das Mail-Abo natürlich auch wieder ganz löschen.

Welche Auswahlmöglichkeiten gibt es für den Spritpreisvergleich per E-Mail?

Es stehen die Kraftstoffe Diesel, Super (E10) und CNG zur Auswahl. Eine Auswahl von mehreren Kraftstoffen ist möglich.

Für den automatischen Versand können einzelne oder auch alle Wochentage gewählt werden.

Es können bis zu fünf unterschiedliche Zeiten gewählt werden, zu denen an den zuvor gewählten Tagen die E-Mails mit den Preisinformationen verschickt werden.

Wie in der Webapplikation des Spritpreisrechners, kann man sich die Tankstellen mit den aktuell fünf günstigsten Preisen in den frei zu wählenden Bezirken zusenden lassen, oder

die Tankstellen mit den fünf günstigsten Preisen, die am nächsten zu einem Standort (Adresse) liegen, den man eingeben kann. Auch hier können bis zu fünf unterschiedliche Standorte eingegeben werden.

Zusätzlich kann man sich die Mediane (also die Preise, die den Mittelpunkt der Preisverteilung darstellen) für ganz Österreich, einzelne Bundesländer oder einzelne Bezirke schicken lassen.

„Nachdem die zuverlässigen und soliden Daten unserer Preistransparenzdatenbank in den vergangenen zwei Monaten bereits die Spritpreisbremse als kurzfristige Sofortmaßnahme der Regierung ermöglicht hat, freuen wir uns, mit der neuen Erweiterung des Spritpreisrechners den Autofahrer/innen den Preisvergleich weiter zu erleichtern, damit sie kostengünstiger unterwegs sein können.“

Vorstand der E-Control: Michael Strebl und Alfons Haber

Bericht zur Margenreduktion: Entlastung zeigt Wirkung, Österreich bei Spritpreisen unter Eurozonen-Schnitt

Der aktuelle zweite Bericht der E-Control zur Wirkungsweise der „VO-Margenreduktion“ bestätigt zudem, dass die Margenbegrenzung insgesamt wirkt und die Preisreduktionen bei den Autofahrer/innen angekommen sind. Insbesondere bei den großen Tankstellenketten wird die Margenreduktion laut Bericht mittlerweile zeitnah und stabil eingehalten.

Österreichs Nettotreibstoffpreise liegen zuletzt je nach Produkt rund acht bis zwölf Prozent unter dem Durchschnitt des Euroraums. Die vorgesehene Margenreduktion wurde im Durchschnitt sogar leicht übererfüllt, insbesondere zu Beginn des Monats Mai aufgrund verzögerter Effekte der Mineralölsteuer-Anpassung.

Der Bericht zeigt außerdem Unterschiede zwischen großen Tankstellenketten und kleineren, nicht von der Verordnung erfassten Tankstellen („Gruppe 3“): Während kleinere Tankstellen bei Superbenzin preislich weiterhin mit großen Ketten mithalten können, geraten sie bei Diesel zunehmend unter Wettbewerbsdruck und sind aktuell die teuerste Gruppe.

Auch im Handel bewegen sich die Margen laut Bericht überwiegend nur im niedrigen einstelligen Cent-Bereich. Teilweise treten durch die Begrenzung sogar leicht negative Margen auf.

Was ist der Hintergrund der Preistransparenzdatenbank und des Spritpreisrechners?

Die Preistransparenzdatenbank und die Verbraucherwebsite www.spritpreisrechner.at wurden Ende 2011 als Initiative des Wirtschaftsministeriums eingeführt. Die Grundlage dafür bilden das Preistransparenzgesetz und die Preistransparenzverordnung. Alle Tankstellen, die in Österreich Diesel- oder Superkraftstoff öffentlich verkaufen, müssen seither ihre Preise nach jeder Änderung unverzüglich selbstständig in die Datenbank melden. Derzeit sind dort rund 3.000 Tankstellen registriert, die Diesel, und etwa 2.800, die Superkraftstoff verkaufen. Im Schnitt gehen täglich rund 17.000 Preismeldungen ein, also fast sechs Meldungen je Tankstelle.

Auf der Website www.spritpreisrechner.at können sich Nutzer/innen zu einem eingegebenen Standort die zehn nächstgelegenen Tankstellen anzeigen lassen, davon die fünf günstigsten mit Preisen. Für die Abfragen können seit jeher Favoriten im Browser gespeichert werden. Zusätzlich liefert die Website die jeweils fünf günstigsten Tankstellen je Kraftstoff für jeden Bezirk bzw. die zehn günstigsten je Bundesland.