SPÖ Frauen: Elvira Schmidt mit 90,8 % als Landesfrauenvorsitzende bestätigt

St. Pölten (OTS) -

Über 103 Delegierte waren zur Landesfrauenkonferenz geladen.

Unter dem Motto „Ein guter Plan für alle Frauen in Niederösterreich“ fand die Landesfrauenkonferenz der SPÖ Niederösterreich in Mödling statt. Rund 150 Delegierte und Gäste kamen zusammen und setzten ein starkes Zeichen für eine kämpferische, solidarische und moderne Frauenpolitik in Niederösterreich.

Landtagspräsidentin Elvira Schmidt wurde dabei mit deutlicher Zustimmung als Landesfrauenvorsitzende der SPÖ Niederösterreich bestätigt. Schmidt erhielt hervorragende 90,8 Prozent.

Unter den zahlreichen Ehrengästen befanden sich unter anderem SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzender Kontroll-Landesrat Sven Hergovich, Salzburgs SPÖ-Landesfrauenvorsitzende LAbg. Karin Dollinger, die Nationalrätinnen Petra Tanzler und Silvia Kumpan-Takacs, die Bürgermeisterinnen Silvia Drechsler und Gabi Scharrer und SJ NÖ-Vorsitzende BRin Amelie Muthsam.

Elvira Schmidt bedankt sich für das große Vertrauen der Delegierten: „Dieses Ergebnis ist für mich Auftrag und Rückenwind zugleich. Wir werden weiter laut, klar und konsequent für Frauenrechte kämpfen. Denn Gleichstellung passiert nicht von allein — sie muss politisch erkämpft, abgesichert und jeden Tag verteidigt werden.“

SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich gratuliert Elvira Schmidt herzlich zu ihrem eindrucksvollen Ergebnis: „Dieses hervorragende Ergebnis ist ein starkes Zeichen des Vertrauens in Elvira Schmidt und ein starkes Signal für die gesamte niederösterreichische Sozialdemokratie. Die SPÖ Frauen NÖ zeigen, dass Solidarität und Frauenpolitik eine zentrale Zukunftsfrage für unser Bundesland.“

Im Zentrum der Konferenz stand der Leitantrag der SPÖ Frauen Niederösterreich, der die politische Arbeit der kommenden Jahre leiten soll. Darin machen die SPÖ Frauen deutlich: Gleichstellung braucht konkrete politische Maßnahmen — vom gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit über besseren Gewaltschutz, Frauengesundheit und leistbare Kinderbildung bis hin zu Mobilität, Pflege, Wohnen und Sicherheit im öffentlichen Raum.

„Wer Frauen stärkt, stärkt ganz Niederösterreich. Es geht um echte Selbstbestimmung, um ökonomische Unabhängigkeit, um Schutz vor Gewalt und um faire Chancen — unabhängig davon, ob eine Frau in der Stadt, im Speckgürtel oder im ländlichen Raum lebt“, so Schmidt.

Die Landesfrauenvorsitzende betont, dass die Anliegen der Frauen in Niederösterreich mit voller Kraft auf allen politischen Ebenen vertreten werden müssen: „Unser guter Plan für alle Frauen in Niederösterreich ist klar: gute Kinderbildung, Schutz vor Gewalt, faire Löhne, leistbares Wohnen, bessere Gesundheitsversorgung und Mobilität, die auch im ländlichen Raum funktioniert. Frauen dürfen nicht vertröstet werden — sie brauchen konkrete Verbesserungen.“

Hergovich und Schmidt bedanken sich gemeinsam bei den SPÖ Frauen Niederösterreich für ihre unermüdliche Arbeit: „Die SPÖ Frauen leisten jeden Tag unverzichtbare Arbeit für Gleichstellung, Gerechtigkeit und ein selbstbestimmtes Leben. Sie geben jenen Themen eine starke Stimme, die für das Leben vieler Frauen entscheidend sind.“

Abschließend halten Hergovich und Schmidt fest: „Diese Landesfrauenkonferenz zeigt die Kraft der Sozialdemokratie: Wir stehen Seite an Seite für ein Niederösterreich, in dem Frauenrechte nicht verhandelbar sind. Mit Elvira Schmidt an der Spitze sind die SPÖ Frauen Niederösterreich eine starke, kämpferische und verlässliche Kraft für Gerechtigkeit.“