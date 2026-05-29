Directors‘ Dealing: CEO Gottfried Neumeister kauft weitere Aktien der Bajaj Mobility AG
Gottfried Neumeister, CEO der Bajaj Mobility AG, kaufte heute weitere 7.723 Stück Aktien der Bajaj Mobility AG und hält somit zum heutigen Tag insgesamt 30.000 Stück Aktien der Bajaj Mobility AG.
