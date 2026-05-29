Mit Tempo 350! FPÖ-Landbauer und Delegation zu Besuch in Partnerprovinz Zhejiang

Zhejiang/St. Pölten (OTS) -

„Wir haben die Möglichkeit genützt, die Hochgeschwindigkeitsstrecke von Peking nach Hangzhou auszuprobieren“, kommentierte FPÖ Bundesparteiobmann-Stellvertreter FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer die rasante Fahrt von der Hauptstadt Peking ins gut 1.300 Kilometer entfernte Hangzhou, der Hauptstadt der niederösterreichischen Partnerprovinz Zhejiang.

Der topmoderne Hochgeschwindigkeitszug G41 brachte Delegationsleiter Udo Landbauer, FPÖ Niederösterreich Klubobmann Reinhard Teufel, NAbg. Hubert Fuchs sowie NAbg. Gernot Darmann mit einer Regelgeschwindigkeit von 250 bis 350 km/h nach nur 4,5 Stunden Fahrtzeit sicher ans Ziel. Zhejiang ist mit seinen rund 65 Millionen Einwohnern eine der wirtschaftlich stärksten Provinzen in China, zudem Partnerprovinz von NÖ, in der Hauptstadt Hangzhou haben viele namhafte Unternehmen, wie die Alibaba Group, ihren Sitz.

Nach dem Besuch des Finanzdienstleisters Lianlian DigiTech Co., Ltd. klang der Donnerstag bei einem gemeinsamen Abendessen mit Vertretern der Provinz Zhejiang in Hangzhou aus. Udo Landbauer überreichte Ye Zhengbo, dem stv. Vorsitzenden der Konsultativkonferenz der Provinz Zhejiang typische Geschenke aus NÖ und bedankte sich: „Wir führten wertschätzende Gespräche und konnten die Achse Zhejiang-Niederösterreich stärken und vertiefen“.

FPÖ-Delegation hat bei Rokid alles im Blick

Am Freitagvormittag besuchte die blaue Delegation das chinesische Tech-Unternehmen Hangzhou Lingban Technology Co., Ltd., das international unter der Marke Rokid bekannt ist. „Man bekommt nicht jeden Tag die Möglichkeit, einen weltweiten Marktführer von AR- und KI-Brillen in Serienproduktion so genau unter die Lupe nehmen zu dürfen“, meinte Udo Landbauer.

China hat sich 2025 zum drittwichtigsten Handelspartner für Österreich entwickelt. Wie wichtig China für Österreich ist, untermauerte Landbauer: „Insgesamt sind in der Volksrepublik etwa 650 österreichische Unternehmen mit 900 Niederlassungen tätig, das schafft rund 24.000 Arbeitsplätze.“ Auch zahlreiche wirtschaftliche und wissenschaftliche Verflechtungen mit NÖ, wie die Leobersdorfer Maschinenfabrik oder Kooperationen mit der IMC Krems, zeugen von der Bedeutung der chinesischen Partnerprovinz für NÖ.

Am Freitagnachmittag ging es zur Besichtigung des Chinesisch-Österreichischen Gemeinschaftslabors für KI und fortschrittliche Fertigung im Rahmen der „Belt and Road“-Initiative (Neue Seidenstraße). Die Universität Hangzhou steht hierbei im engen Austausch mit der TU Wien. Forschungsschwerpunkte: KI, intelligente Fertigung, nachhaltige Produktionsverfahren. „Im Bereich der Wissenschaft liegt uns eine enge Partnerschaft besonders am Herzen“, stellte Landbauer klar und dankte für die hochinteressanten Einblicke.