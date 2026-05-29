Innovatives PV-Gemeinschaftsprojekt in Trautmannsdorf: 5 MW-Peak für die Energiewende

Wien/Trautmannsdorf (OTS) -

In Trautmannsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha wurde im Rahmen eines gemeinschaftlich errichteten Projekts von Gemeinde Trautmannsdorf, RÜBENBAUERN und zwei Landwirten eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von rund 5 MW-Peak realisiert und am 29. Mai 2026 feierlich eröffnet.

Besonders hervorzuheben ist dabei die Ausführung als Hybridanlage in Kombination mit dem bestehenden Windpark der Gemeinde sowie die konsequente Nutzung bereits versiegelter Flächen. So wurden vor allem der ehemalige Rübenlagerplatz sowie bestehende Dachflächen der beteiligten landwirtschaftlichen Betriebe für die Energiegewinnung genutzt.

DIE RÜBENBAUERN beschreiten mit diesem Projekt erstmals einen völlig neuen Weg bei der Nutzung ehemaliger Rübenlagerplätze und setzen damit ein starkes Zeichen für Investitionen in erneuerbare Energie. Die von den RÜBENBAUERN errichtete Anlage verfügt über eine Leistung von 1,9 MW-Peak. Damit kann der durchschnittliche jährliche Strombedarf von rund 380 Haushalten gedeckt werden.

„Die energetische Nutzung von stillgelegten Rübenlagerplätzen ist zusätzlich zur Tatsache, dass bereits versiegelte Flächen zur Energienutzung verwendet werden, eine sinnvolle Weiterentwicklung und kann Teil der von der Politik gewünschten grünen Energiewende sein“, betont Ernst Karpfinger, Präsident der Vereinigung DIE RÜBENBAUERN.

Auch die Umsetzung des Projekts stellte die Beteiligten vor Herausforderungen. „Die Planungsphase der gemeinschaftlichen Anlage auf unseren rund 13.000 m² war spannend und ist möglicherweise ein neues Kapitel in der Rübenbauerngeschichte. Die Umsetzung und Errichtung waren phasenweise herausfordernd, einerseits wegen regulatorischer Hürden und andererseits wirtschaftlicher Turbulenzen des Hauptlieferanten kurz vor Fertigstellung. Dadurch hat sich die Inbetriebnahme unserer PV-Anlage um etwa ein halbes Jahr verschoben“, berichtet Markus Schöberl, Direktor der Vereinigung DIE RÜBENBAUERN.

Mit dem Projekt in Trautmannsdorf zeigt sich, wie innovative Kooperationen zwischen Landwirtschaft, Gemeinden und Energieprojekten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Nutzung bestehender Infrastruktur leisten können.