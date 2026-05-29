„Die große Burgenland Tour" feiert ihr Jubiläum mit ungebrochenem Publikumszuspruch

Eisenstadt (OTS) -

Am Freitag, dem 29. Mai 2026, ist "Die große Burgenland Tour" des ORF Burgenland in Eltendorf im Uhudlerviertel (Bezirk Jennersdorf) zu Ende gegangen – und das mit ungebrochenem Publikumsinteresse. Die Jubiläumsausgabe begeisterte zum 10. Mal an sieben Tagen mit 6.300 Wanderfans aus dem ganzen Land. Insgesamt wurden im Rahmen der 10. Ausgabe 70 Routen mit 1.316 Kilometern absolviert.

Bei herrlichem Wanderwetter führten die Routen durch alle sieben Bezirke des Burgenlandes – von der Langen Lacke und dem Darscho im Seewinkel über das Rosaliengebirge bei Sieggraben, die Passionsspielgemeinde St. Margarethen, die Weinbaugemeinde Deutschkreutz und den malerischen Drei-Weinberge-Rundweg vorbei an Eisenberg, Csaterberg und dem Deutsch Schützener Weinberg bis in die kroatische Gemeinde Neuberg im Burgenland und schließlich ins Uhudlerviertel nach Eltendorf. Die Teilnehmer:innen waren täglich von den vielfältigen Routen, der einzigartigen burgenländischen Landschaft und der Herzlichkeit der Gastgeber:innen in allen Gemeinden begeistert. Am fünften Tag der „großen Burgenland Tour“ musste die Tagesetappe aus Sicherheitsgründen eingekürzt werden, weil ein Unwetter über das Südburgenland niederging. Alle Wanderer kamen aber sicher wieder in der Vinothek am Eisenberg an.

An allen sieben Etappen wurden die Wanderer mit dem „Radio Burgenland Eis" – erhältlich in den Sorten Safran-Vanille, Erdbeere, Kirschen-Mohn-Strudel und Uhudlertraube – verwöhnt.

ORF-Burgenland-Landesdirektor Mag. Werner Herics: „Die 'große Burgenland Tour' hat in ihrem Jubiläumsjahr eindrucksvoll bewiesen, wie sie sich in dreizehn Jahren entwickelt hat: eine echte Institution, die Menschen verbindet und das Burgenland auf wunderbare Weise erfahrbar macht. Der enorme Zuspruch bestätigt das. Mein Dank gilt dem gesamten Team, den unzähligen Helferinnen und Helfern aus den Gemeinden und Vereinen sowie unseren treuen Sponsoren und Partnern, die diese Tour seit Beginn an möglich machen."

ORF-Burgenland-Marketingleiterin Mag. (FH) Christina Aichner: „Zehn Ausgaben, 70 Routen, mehr als 1.300 Kilometer – und mit nach wie vor ungebrochenem Publikumszuspruch. Das freut uns sehr und zeigt, dass die Idee zu dieser Publikumsveranstaltung eine gute war. Was mein Team und mich jedes Jahr aufs Neue bewegt, ist die Begeisterung der Menschen: Sie kommen bei jedem Wetter, sie kommen allein, mit Familie, mit Freunden – und sie kommen wieder. Genau das macht die ‚große Burgenland Tour' zu etwas ganz Besonderem."

Best of der „großen Burgenland Tour" morgen in „Burgenland heute"

Der ORF Burgenland begleitete die Tour in allen seinen Medien – Radio, Fernsehen, Internet und Social Media. In „Burgenland heute" gab es täglich um 19.00 Uhr in ORF 2/B eine ausführliche Zusammenfassung mit den schönsten Bildern des Tages. Radio Burgenland war täglich live dabei, von den Morgenstunden bis zum Nachmittag. Ein „Best of" der 10. „großen Burgenland Tour" ist morgen, Samstag, dem 30. Mai 2026, in „Burgenland heute" um 19.00 Uhr in ORF 2/B zu sehen.

„Die große Burgenland Tour" entstand in Kooperation mit Burgenland Tourismus, der Wirtschaftskammer Burgenland – Landesinnung der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure –, der BVZ und KESCH Events & Promotion GmbH.