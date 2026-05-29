Stermann und Grissemanns „Willkommen Österreich“ am 2. Juni mit Tom Schilling und Viktoria Schnaderbeck

Wien (OTS) -

Stermann und Grissemann erfahren in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 2. Juni 2026, um 22.00 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON von Schauspielstar Tom Schilling, wie es sich „achtsam morden“ lässt und erhalten von der ehemaligen Profifußballerin und ORF-Expertin Viktoria Schnaderbeck eine professionelle Einschätzung unserer Chancen bei der Fußball-WM 2026. Um 23.00 Uhr geht DIE.NACHT weiter mit der Monatsrückschau von „Maschek“, in der die beiden Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel u .a. den Eurovision Song Contest Revue passieren lassen und sich die bevorstehende Fußball-WM vornehmen. Um 23.30 Uhr begrüßt Peter Klien zu einem „Gute Nacht Österreich“-Dacapo.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

In der Serie „Achtsam Morden“ sucht Tom Schilling als erfolgreicher Mafia-Anwalt Björn in einem Achtsamkeitskurs nach Frieden, um sein stressiges Leben zu erleichtern. Wie stressig sich die Dreharbeiten rund um die zweite Staffel der Serie gestaltet haben und welche Projekte den Schauspieler in nächster Zeit erwarten, verrät er im „Willkommen Österreich“-Talk. Auch Viktoria Schnaderbeck ist dieser Tage immer wieder regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Die ehemalige Fußballspielerin und ORF-TV-Expertin wird an der Seite von Herbert Prohaska und Co. auch durch die WM 2026 begleiten und mit Witz und Kompetenz die Spiele analysieren. Am Dienstag gibt sie bei Stermann und Grissemann einen ersten Ausblick auf die kommenden Fußball-intensiven Wochen. Auch die TV-Highlights der letzten Woche werden unter die Lupe genommen und die Kollegen von „Maschek“ sind wie immer top informiert über das aktuelle politische Geschehen.

„Maschek“ (um 23.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Auch in dieser Monatsrückschau von „Maschek“ sehen die beiden Synchron-Anarchos Peter Hörmanseder und Robert Stachel die Fernsehbilder so wie kein anderer. So erfährt man, was Andi Knolls tatsächliche Aufgaben beim Song Contest sind, wie Michael Ludwig mit den Müllproblemen nach dem ESC umgeht und sich dabei als Europameister im Daumenboxen gegen ESC-Maskottchen Auri outet. Altbundespräsident Heinz Fischer äußert sich zur Angelobung von Altmaskottchen, und Ernst Hausleitner muss auf die harte Tour lernen, dass diese auch Gefühle haben. Der ehemalige Grünen-Chef Werner Kogler optimiert mit der „COSMÓ-Taktik“ seine Parteiarbeit. Rainer Pariasek erfüllt sich mit außergewöhnlichen Tricks einen alten Traum. Viktor Orbán plant mit Hilfe von gefiederten Freunden seine Flucht aus Ungarn. Weitere Themen sind außerdem Tirols historische „Schneemandl“-Plage und ihre Lösung, Andi Bablers erbauliches Lied aus der Heimat für das österreichische Fußballnationalteam anlässlich der WM und Gerhard Haderers Landesansprüche anlässlich seines runden Geburtstags. Matthias Strolz ist auf seinem neuesten Selbsterfahrungstrip auf den Spuren von Florentina Holzinger. Das Publikum lernt den gefinkelten Plan der Machtübernahme des Weißen Hauses durch King Charles und Queen Camilla und außerdem Leona Königs Wunschtraumagentur kennen. Und für all diese seltsamen Begebenheiten gilt auch in dieser Monatsausgabe wieder: Wer Klarheit will, muss „Maschek“ schauen, denn die Wahrheit liegt hinter den Bildern.