Baustart in der Donaustadt – Erweiterung der Löwenschule Aspern

Wien (OTS) -

Im 22. Wiener Gemeindebezirk entsteht ein weiteres innovatives Schulbauprojekt: Ein rund 2.109 m² großer Zubau schafft in der Expositur 22., Langobardenstraße 178 Platz für 7 weitere Bildungsräume und ermöglicht ein Angebot für schulische Tagesbetreuung. Die Fertigstellung des Neubaus ist für Herbst 2027 geplant.

Moderne Architektur und Freiraumgestaltung

Mit der Erweiterung festigt sich die Löwenschule Aspern als ein pädagogisch attraktiver und inklusiver Schulstandort. Der Ausbau zur schulischen Tagesbetreuung rundet das Angebot ab: Im neugebauten Erdgeschoss entstehen dafür eine Aufwärmküche und mehrere Essbereiche.

„In einem so stark wachsenden Bezirk wie der Donaustadt ist jeder neue Bildungsraum eine Investition in die Zukunft unserer Kinder. Mit der Erweiterung der Löwenschule Aspern schaffen wir moderne Schulplätze genau dort, wo Familien sie brauchen. Durch das neue Ganztagsangebot entlasten wir die Eltern spürbar und bieten den Kindern eine innovative Lernumgebung für beste Bildungschancen“, betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

„Mit dem Spatenstich für die Löwenschule Aspern legen wir den Grundstein für die Zukunft unserer Kinder. Wir in Wien investieren in die Köpfe von morgen und schaffen einen Raum, in dem junge Menschen beste Bildung, faire Chancen, Sicherheit und das nötige Selbstvertrauen für ihren Lebensweg erhalten. Hier entsteht ein innovativer und inklusiver Ort für gemeinsames Lernen und Wachsen. Die Löwenschule Aspern wird ein neuer Treffpunkt des Wissens, des Austauschs und der Begegnung in der Donaustadt. Der heutige Spatenstich ist ein starkes Signal für Bildungsgerechtigkeit und ein gelebtes Miteinander in Wien“, sagt SPÖ Klubvorsitzender Josef Taucher.

„Angesichts der hohen Nachfrage nach Ganztagsschulplätzen in Wien, arbeitet wir mit besonderem Druck daran, die Kapazitäten laufend zu erweitern - so auch hier in Aspern“, betont Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Schulen (MA 56) Maga Andrea Trattnig.

Eine barrierefreie Verbindung zum Bestandsgebäude ermöglicht räumliche Synergien. In der ersten Etage finden sich spezielle Bewegungs- und Kreativräume. Auch ein Teamraum für die Lehrkräfte ist im ersten Stock angesiedelt. Die Bildungsräume verteilen sich vom 1. bis zum 3. Obergeschoss, wo auch großzügige Multifunktionsflächen für verschiedene Aktivitäten zur Verfügung stehen. Dies ermöglicht die Umsetzung des erprobten Clusterkonzepts. Von den Multifunktionsflächen der 2. und 3. Etage aus können die Schüler*innen zudem eine 156 m² große Freiklasse betreten und auch draußen Freizeit und Unterricht genießen. Für weitere Rekreation wird die Freifläche rund um den Zubau erneuert und mit modernen Spielgeräten ausgestattet.

Um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Nutzer*innen bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden, begleitet die Klima- und Innovationsagentur Wien UIV das Projekt im Auftrag der Abteilung Stadt Wien – Schulen (MA 56) über alle Projektphasen hinweg. Dabei werden mit der Schulgemeinschaft bspw. Konzepte für die Freiraumgestaltung erarbeitet. Auch im ersten Semester des Betriebs wird die Schule begleitet, um gut in das neue Raumkonzept eingeführt zu werden.

Im Endausbau stehen den Schüler*innen und Lehrkräften eine 25-klassige ganztägig geführte Volksschule (inkl. der Bestandsschule in der 22., Oberdorfstraße 2 mit 9 Klassen) zur Verfügung.

Nachhaltige Bauweise

„Die Modernisierungsmaßnahmen stärken die Schule auch in pädagogischer Hinsicht: Moderne Bildungs- und Gemeinschaftsräume, barrierefreie Zugänge, mehr Bewegungsmöglichkeiten sowie die schulische Tagesbetreuung schaffen beste Voraussetzungen für individuelles Lernen, Chancengerechtigkeit und ein gutes Miteinander im Schulalltag“, so Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs.

„Bildung ist der Schlüssel zu einer guten Zukunft. Eine hochwertige Schulinfrastruktur ist dafür essentiell. Mit dem Spatenstich für die Schulerweiterung, die von unserem Unternehmen WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH umgesetzt wird, legen wir den Grundstein dafür und schaffen neuen Schulraum bei laufendem Betrieb“, so Oliver Stribl, Geschäftsführer Wien Holding.

Das Vorhaben zeichnet sich durch eine nachhaltige Bauweise und eine moderne Architektur aus: Der Neubau wird in Holzbauweise errichtet. Das Gesamtbild der Schule wird mit einer Holzfassade sowie schattenspendender Fassadenbegrünung komplettiert. Auch energieeffiziente Technik wie eine Photovoltaikanlage sowie die Nutzung von Erdwärme werden im Projekt umgesetzt.