  • 29.05.2026, 14:45:32
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  • OTS0139

NEOS Lab lädt alle Bürger:innen zu öffentlichem ORF-Hearing am 2. Juni

im Funkhaus Wien

Wien (OTS) - 

Der ORF gehört uns allen. Seine wichtigsten Entscheidungen dürfen nicht länger hinter verschlossenen Türen getroffen werden. Um in den Auswahlprozess für den nächsten ORF-Generaldirektor/die nächste ORF-Generaldirektorin mehr Transparenz zu bringen, veranstaltet das NEOS Lab am 2. Juni ein öffentliches Hearing im Funkhaus Wien.

Im Rahmen des Hearings erhalten die Kandidat:innen die Möglichkeit, ihre Visionen für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich zu präsentieren und sich den Fragen des Publikums zu stellen. Fünf Kandidat:innen haben ihre Teilnahme bereits bestätigt. Moderiert wird die Runde von Anna Wallner (Die Presse).

„Der ORF geht uns alle an. Im Sinne unseres politischen Bildungsauftrags möchten wir Debatten über die Zukunft des ORF in die Öffentlichkeit bringen und mit diesem Hearing einen Beitrag zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit leisten. Das Hearing ist keinesfalls als parteipolitische Veranstaltung zu verstehen, sondern steht allen interessierten Bürger:innen offen“, so Helga Pattart-Drexler, Geschäftsführerin des NEOS Lab.

Die Veranstaltung richtet sich an Medieninteressierte sowie an alle Bürger:innen, die sich für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks interessieren.

Das Hearing wird als Live-Spezial auf ORF ON, von der APA und dem NEOS-YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams) live gestreamt.

Um Anmeldung unter https://short.neos.eu/orf-hearing wird gebeten.

Öffentliches Hearing für Bewerber:innen als ORF-Generaldirektor:in

Datum: 02.06.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Funkhaus Wien
Argentinierstraße 30B
1040 Wien
Österreich

Infos und Anmeldung

Rückfragen & Kontakt

NEOS Lab
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 02.06.2026, 18:00]

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