  • 29.05.2026, 14:43:32
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  • OTS0138

Bestellung des Generaldirektors_der Generaldirektorin des Österreichischen Rundfunks

Presseinformation des Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats, Heinz Lederer

Wien (OTS) - 

Die Funktion des Generaldirektors_der Generaldirektorin des Österreichischen Rundfunks wurde am 30. April 2026 ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist endete am 28. Mai 2026. „Es haben sich sehr viele sehr hochkarätige Persönlichkeiten für die Führung des ORF in den kommenden fünf Jahren beworben, was die Bedeutung dieser Funktion und des ORF unterstreicht!“, zeigt sich Heinz Lederer, der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrates, erfreut. „Mit dem festgelegten Auswahl-Procedere stellen wir sicher, dass die gesetzlichen Vorgaben für die Bestellung des ORF-Generaldirektors bzw. der ORF-Generaldirektorin umgesetzt werden und so die am besten geeigneten Bewerberinnen und Bewerber am 11. Juni zur Wahl stehen“, so Lederer.

Die Stellenausschreibung, die Auswahlkriterien und das Auswahlverfahren für die Bestellung des ORF-Generaldirektors sind in der Geschäftsordnung des ORF-Stiftungsrates nach den Vorgaben des ORF-Gesetzes sowie dem Begleitgesetz zum Europäischen Medienfreiheitsgesetz geregelt. Alle Bewerbungen wurden an die Mitglieder der Findungskommission des Stiftungsrates übermittelt, die am 1. Juni 2026 tagt. Sie überprüft, ob die einzelnen Bewerbungen die formalen Voraussetzungen erfüllen und ob die Bewerber:innen grundsätzlich für die Funktion geeignet sind. Im Anschluss werden die entsprechenden Bewerbungen an alle Mitglieder des Stiftungsrates übermittelt, die in weiterer Folge aus diesen Bewerbungen Kandidatinnen und Kandidaten für das Hearing und die Wahl in der Plenarsitzung des ORF-Stiftungsrates nominieren. Die Liste der Bewerberinnen und Bewerber, die die formalen Voraussetzungen erfüllen, wird nach der Sitzung der Findungskommission publiziert.

Am Montag, dem 8. Juni, lädt ORF III unter dem Titel „ORF-Wahl 26: Vor der Entscheidung“ Bewerberinnen und Bewerber für die ORF-Generaldirektion ein, ihre Ideen und Konzepte im Rahmen einer Diskussionssendung u. a. vor den Mitgliedern der ORF-Gremien zu präsentieren. Lou Lorenz-Dittlbacher wird die Sendung, die um 20.15 Uhr in ORF III sowie auf ORF ON live-zeitversetzt zu sehen ist, moderieren.

Das Hearing der Bewerber und Bewerberinnen sowie die Bestellung des Generaldirektors_der Generaldirektorin finden schließlich in der Plenarsitzung des ORF-Stiftungsrates am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, statt.

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