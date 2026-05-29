AK Schweitzer: Spritpreisbremse – wo bleibt die Verlängerung?

Wien (OTS) -

„Ab Sonntag droht ein Preissprung an den Zapfsäulen“, warnt Tobias Schweitzer, Bereichsleiter Wirtschaft in der Arbeiterkammer Wien. Deshalb müsse jetzt endlich Klarheit geschaffen werden, dass die bisher erfolgreiche Spritpreisbremse verlängert wird. Und sie müsse weiterhin ein Mix aus der Rückgabe der Mehreinnahmen des Bundes durch höhere Preise und einer Begrenzung der Margen der Mineralölkonzerne sein.

Durch die Spritpreisbremse liegen die Preise für Benzin und Diesel bei uns unter dem EU-Durchschnitt. „Das muss so bleiben“, sagt Schweitzer. Außerdem müsse die Bremse auch auf Heizöl ausgeweitet werden.

„Gezielte Preiseingriffe haben sich bewährt und sollten nicht aus ideologischen Gründen abgedreht werden“, so Schweitzer.