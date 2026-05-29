„Thema“: Totalsperre am Brenner – Proteste gegen Verkehrsbelastung

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 1. Juni 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Totalsperre am Brenner – Proteste gegen Verkehrsbelastung

„Ich kann zuhause wegen des Lärms die Fenster kaum öffnen. Und wenn wir mit dem Auto fahren wollen, stehen wir ewig im Stau“, sagt Sabine Spari-Gaupp aus Matrei am Brenner. Bei Staus auf der Brennerautobahn rollt die Blechlawine durch den Ort. Deshalb unterstützt sie die Demonstration, die vom Bürgermeister aus Gries am Brenner initiiert wurde: Komplettblockade der A13 am Samstag von bis 11.00 bis 19.00 Uhr. Touristen wird geraten, Reisen durch die Region zu verschieben. Wie kann es gelingen, den Transitverkehr über die Brennerautobahn so zu regeln, dass die Interessen der Menschen, die dort leben, geschützt werden? Pia Bichara und Savanka Schwarz mit einem Lokalaugenschein.

Sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum

„Ich bin einfach schockiert. Ich fühle mich erstarrt. Aber es ist nicht meine Schuld, dass das passiert ist“, erzählt Theresa Scheiber. Die 27-jährige Innsbruckerin wurde in einer Sauna von zwei älteren Männern sexuell belästigt, sie kommen ihr zu nah, bedrängen sie mit ihren Blicken und reißen sexistische Sprüche. Drei von vier Frauen müssen im Laufe ihres Lebens genau das erleben. Sogenanntes „Catcalling“ ist in Österreich nicht strafbar. Es hat aber weitreichende Folgen für die Betroffenen. „Frauen trauen sich oft nicht mehr raus, ziehen sich zurück, haben Angst im öffentlichen Raum“, berichtet Katharina Hölbing von der Tiroler Beratungsstelle Frauen gegen VerGEWALTigung. Pia Bichara hat mit Menschen gesprochen, die sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum erfahren mussten und sich dagegen wehren.

Die Besten der Welt – Weltmeister aus Österreich

Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft. So mancher hat die Hoffnung, dass das Herren-Nationalteam den Titel holen könnte. Vielen anderen Sportlerinnen und Sportlern ist dies bereits gelungen. Was mit Radausflügen mit ihren sportbegeisterten Eltern begann, führte Valentina „Vali“ Höll aus Saalbach in Salzburg zu sechs Weltmeistertiteln im Mountainbiken. Der Kärntner Gernot Bruckmann ist sechsfacher Weltmeister im Modellflug. Markus „Mendy“ Swoboda hat als Kind bei einem Unfall beide Beine verloren und ist mittlerweile achtfacher Weltmeister im Para-Sport. Die in Russland geborene Wissenschafterin Sasha Serebrennikova arbeitet in einem Labor an der Technischen Universität in Graz. In ihrer Freizeit fliegt sie mit ihrem Hängegleiter für Österreich auf Weltklasseniveau durch die Wolken. Oliver Rubenthaler hat für „Thema“ vier Weltmeisterinnen und Weltmeister aus Österreich getroffen und gefragt, was es braucht, um die oder der beste der Welt zu werden.