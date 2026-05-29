Merkur Versicherung stellt im Geschäftsjahr 2025 einmal mehr ihre Wachstumsstärke unter Beweis

Graz (OTS) -

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Erfolgreiche Konzernentwicklung: Die Merkur Gruppe steigert Prämienvolumen um 8,5 Prozent auf rund 1.001 Millionen Euro und übertrifft damit die Milliardengrenze

Die Merkur Gruppe steigert Prämienvolumen um 8,5 Prozent auf rund 1.001 Millionen Euro und übertrifft damit die Milliardengrenze Heimatmarkt bleibt Wachstumstreiber: Mit einem Plus von 8,7 Prozent steigt das Prämienvolumen der Merkur Versicherung AG in Österreich auf 759 Millionen Euro

Mit einem Plus von 8,7 Prozent steigt das Prämienvolumen der Merkur Versicherung AG in Österreich auf 759 Millionen Euro Personenversicherung über Marktniveau: Die Merkur Versicherung AG erzielt in ihren zentralen Geschäftsfeldern erneut eine bessere Entwicklung als der Markt

Die Merkur Versicherung AG erzielt in ihren zentralen Geschäftsfeldern erneut eine bessere Entwicklung als der Markt Strategischer Schulterschluss: Die geplante Verschmelzung im Herbst markiert einen Meilenstein für die gemeinsame Weiterentwicklung an beiden Standorten

Wachstum, Profitabilität, Sicherheit und vertrieblicher Erfolg prägen das Ergebnis des Vorjahres. Trotz der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im abgelaufenen Jahr 2025 erweist sich die Konzentration auf das Kerngeschäft als tragfähiges Fundament für die positive Entwicklung der Merkur Gruppe: Die Prämien wachsen konzernweit um 8,5 Prozent und überschreiten mit 1.001 Millionen Euro erstmals die Milliardengrenze. Die Merkur Gruppe erzielt ein EGT von 18,6 Millionen Euro, nach 12,2 Millionen Euro im Jahr 2024. Der Versicherungsbestand beläuft sich auf 1.840.285 versicherte Risken.

Auslandsgeschäft mit stabilem Plus

Das internationale Geschäft der Merkur Gruppe entwickelt sich weiterhin auf solidem Niveau. Neben Österreich ist das Unternehmen in Slowenien, Kroatien, Serbien sowie in Südtirol (Italien) vertreten. Das Prämienvolumen in den Auslandsmärkten steigt im abgelaufenen Jahr auf 118,4 Millionen Euro und liegt damit um 5,5 Prozent deutlich über dem Vorjahreswert.

„Wir sind 2025 profitabel gewachsen und haben unsere Positionierung als Personenversicherung weiter gestärkt. Besonders erfreulich ist nicht nur der überdurchschnittliche Zuwachs in der Krankenversicherung, sondern auch die Dynamik in der Unfallversicherung sowie die gesteigerte Nachfrage in der Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung. Damit bestätigt sich, dass Wachstum dort entsteht, wo die Ausrichtung auf das Kerngeschäft, Nähe zu den Menschen und strategischer Fokus zusammenspielen“, erläutert der Gesamtvorstand der Merkur Versicherung. „Dank der großartigen Leistung aller Mitarbeitenden und der hervorragenden Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnerinnen und -partnern dürfen wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.“

Starke heimische Marktposition, solide Kapitalstärke

Besonders am österreichischen Markt setzt die Merkur Versicherung AG ihren Wachstumskurs fort. Das Prämienvolumen steigt spartenübergreifend um 8,7 Prozent auf 759 Millionen Euro und entwickelt sich klar über dem Branchenschnitt. Der Vorsteuergewinn erhöht sich von 9,7 Millionen Euro im Jahr 2024 auf 15,3 Millionen Euro. Gerade in einem ökonomisch fordernden Umfeld unterstreicht die Merkur Versicherung AG ihre Rolle als verlässlicher Wirtschaftspartner, der für Stabilität, Sicherheit und Kontinuität steht.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 weist die Merkur Versicherung AG gemäß Solvency II einen Kapitalbedarf zur Solvenzabsicherung (SCR) in der Höhe von 412,3 Millionen Euro sowie anrechenbare Eigenmittel von 1.347,5 Millionen Euro aus. Daraus ergibt sich für die älteste Versicherung Österreichs eine SCR-Bedeckungsquote von 326,8 Prozent, die im Jahresvergleich zulegt und die stabile Kapitalausstattung des Unternehmens unterstreicht.

Dynamisches Wachstum über alle Sparten

Die Merkur Versicherung AG positioniert sich auch 2025 als eine der führenden Personenversicherungen in Österreich, das bestätigen die Zuwächse in allen Sparten: Im Kernsegment Krankenversicherung gelingt ein Prämienwachstum von 9,7 Prozent. Mit 663,9 Millionen Euro baut die Merkur Versicherung AG ihre starke Marktposition aus und festigt ihre Rolle als zweitgrößte private Krankenversicherung in Österreich. Der Marktanteil liegt bei knapp 19 Prozent.

Die Themen Absicherung, Vorsorge, Versicherung gewinnen an Bedeutung, damit einher geht eine gesteigerte Nachfrage auch in der Unfallversicherung. Im Vergleich zum Vorjahr nimmt das Prämienvolumen um 10,7 Prozent zu und liegt bei 35,3 Millionen Euro. Damit gelingt ein marktüberdurchschnittliches Wachstum. Die Sachversicherung entwickelt sich mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 24,2 Millionen Euro positiv.

Mit dem Lebensversicherungs-Hub in Salzburg gelingt der Merkur Gruppe im Jahr 2025 im Bereich der Alters- und Risikovorsorge abermals eine erfreuliche Entwicklung. Die Merkur Lebensversicherung AG erweist sich mit einem Prämienvolumen von 132,3 Millionen Euro als zentrale Stütze. Maßgeblich getragen wird diese Dynamik durch die starke Nachfrage in der Berufsunfähigkeitsversicherung sowie der fondsgebundenen Lebensversicherung.

Verschmelzung im Herbst

Die geplante Verschmelzung der Merkur Lebensversicherung AG mit der Merkur Versicherung AG verläuft planmäßig und befindet sich auf Kurs für den vorgesehenen Abschluss im Herbst 2026. „Die in den vergangenen Jahren vorbereiteten strategischen und operativen Schritte schaffen die Grundlage für die finale Zusammenführung. Die eingerichteten Fokusgruppen leisten seit Beginn der Fusion nicht nur zentrale Abstimmungsarbeit und treiben die Integration in den relevanten Bereichen konsequent voran, sie führen vor allem Menschen mit einer gemeinsamen Vision zusammen“, so der Gesamtvorstand einstimmig.

Die Merkur Gruppe beschäftigt 2025 im Jahresdurchschnitt 1.796 Mitarbeitende in fünf Ländern.