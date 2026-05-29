Gemeinsam in den #dif26-Sommer: Welcome Party bringt DIF-Partner:innen zusammen

Wien (OTS) -

Wenn das Donauinselfest von 3. bis 5. Juni 2026 zum 43. Mal die Wiener Donauinsel zum Beben bringt, steht der Sommer ganz offiziell vor der Tür – und das Motto „Sommer an!" macht heuer besondere Vorfreude auf ein Wochenende voller Musik, Action und vielen Programmhighlights. Gestern Abend fanden sich über 150 Partner:innen des Donauinselfests in der Wasserbar im Wiener Museumsquartier ein, um bei der traditionellen #dif26 Welcome Party den Startschuss für das diesjährige Festgeschehen gemeinsam zu feiern. Bei sommerlichen Drinks und bester Stimmung wurde der Countdown zum großen Wochenende eingeläutet. Langjährige Sponsor:innen, Kunst- und Kulturschaffende sowie Vertreter:innen aus der Wirtschaft folgten der Einladung der Veranstalter:innen und teilten die Begeisterung fürs bevorstehende Festival. Jörg Neumayer, Landesparteisekretär der SPÖ Wien, sowie Julia Healy und Josef Wiedenhofer, das Geschäftsführer:innen-Duo der Agentur Pro Event Team für Wien GmbH, hießen die Gäste herzlich willkommen.

Jörg Neumayer, DIF-Veranstalter und Landesparteisekretär der SPÖ Wien: „Das Donauinselfest ist weit mehr als ein Festivalwochenende – es ist ein Projekt für die gesamte Stadt: gesellschaftlich, kulturell und wirtschaftlich. Es schafft Begegnung, Gemeinschaft und ein starkes Miteinander über Generationen und unterschiedlichste Lebensrealitäten hinweg. Dass so viele Partner:innen mit uns den #dif26-Sommer einläuten, zeigt einmal mehr, wie sehr dieses Festival Menschen verbindet – offen, solidarisch und mitten im Herzen Wiens.“

Julia Healy, Co-Geschäftsführerin Pro Event Team für Wien und Projektleiterin des Donauinselfestes: „Ein Fest wie das Donauinselfest ist nur möglich, weil Menschen und Unternehmen dahinterstehen, die es wirklich mittragen – viele davon schon seit Jahren. Diese gewachsenen Partnerschaften sind das Fundament, auf dem das DIF gebaut ist. Dafür möchte ich mich von Herzen bei allen Partner:innen bedanken – ihr macht das Donauinselfest zu dem, was es ist.“

Josef Wiedenhofer, Co-Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes: „Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind heute keine Extras mehr – sie sind Teil unseres Anspruchs als Veranstalterin. Nur wenn wir das gemeinsam mit unseren Partner:innen mitdenken und leben, können wir all das, wofür das Donauinselfest steht, auf den Punkt bringen.“

Diese Partner:innen waren beim #dif26 Auftakt dabei

Unter den Gästen fanden sich Ulli Sima (Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke), Thomas Waldner (Veranstalter des DIF a.D., heute Wiener Stadthalle) und Matthias Friedrich (Vorsitzender WKS).

Mit dabei waren auch zahlreiche Vertreter:innen der heimischen Wirtschafts- und Medienlandschaft sowie Blaulichtorganisationen, die das #dif26 unterstützen. So unter anderen Birgit Wagesreither (Österreichische Lotterien), Gloria Biegger, Annina Cypris-Klein, Michael Kochwalter und Nina Pachofszky (Wien Holding), Susanne Schicker (Verein Wiener Kulturservice), Tanja Wehsely (Volkshilfe Wien), Kurt Wimmer (Verein Wiener Kulturservice a.D.), Christine Dubravac-Widholm (Bezirksvorsteherin in der Brigittenau), Harry Kopietz (Landtagspräsident a.D., DIF-Erfinder), Rudolf Schicker (Naturfreunde), Paul Von-Groote und Christian Traunwieser (Magenta), David Wagner (Ottakringer), Lucas Winkler und Bettina Lindschinger (Murauer), Astrid Salmhofer (Wiener Stadtwerke GmbH), Christina Riedler und Martina Gollner (FullAccess), Edina Kiss (Festivalseelsorge), Susanne Drapalik, Erwin Scheidl, Bernhard Schwarz und Oliver Löhlein (Arbeiter Samariter Bund), Andreas Schreckenstein und Dominik Zeidler (Sicheres Wien), Josef Thon (MA48), Armin Winter (BOKU), Anna Kiffmann (Kinderfreunde), Juliane Ahrer, Peter Schreiber, Michael Glatz und Michael Kofler (W24), Elisabeth Vogel, Martin Riedl, Ruth Kienast (ORF Wien), Ursula Pucher (ORF NÖ), Peter Pansky (Prefect Media), Robert Steiner (Steiner Family Entertainment) Oliver Papacek, Christoph Engelmaier und Josef Poyer (Kronen Zeitung), Clemens Stadlbauer (Ö3), Hans Steiner (Wr. Bezirksblatt), Dominik Timpel, Günther Zögernitz und Moritz Wagner (Radio 88.6).

Bildmaterial zur Welcome Party ist in Kürze hier verfügbar: https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

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Die Presenting Partner des #dif26 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums