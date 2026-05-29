LICHT INS DUNKEL-Bus des ORF Vorarlberg nimmt Fahrt auf

Wien (OTS) -

Es war ein feierlicher Event: Bei Herburger Reisen in Dornbirn wurde der neue LICHT INS DUNKEL-gebrandete Bus des ORF Vorarlberg offiziell präsentiert, inklusive standesgemäßer Segnung von Pfarrer Erich Baldauf. Zwei Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren Bildstein und Dornbirn rückten mit Blaulicht, Folgetonhörnern und Wasserfontänen an, die Bauernkapelle Dornbirn sorgte für den musikalischen Rahmen. ORF-Landesdirektor Markus Klement hob die besondere Bedeutung von LICHT INS DUNKEL für Vorarlberg hervor. Der ORF Vorarlberg engagiert sich seit Jahrzenten für Kinder und Familien in Vorarlberg, die Hilfe brauchen.

Einzigartiges privates Engagement

Die Idee zum „rollenden Botschafter für den guten Zweck“ stammt aus einer privaten Initiative. Hinter dem Projekt stehen engagierte Frauen und Männer aus Bildstein und Schwarzach rund um Hanspeter Tauber und René Winkel, die sich bereits seit Jahren für LICHT INS DUNKEL stark machen, stets aufs Engste verbunden mit dem ORF Vorarlberg. Busunternehmer Klaus Herburger stellte einen 44-Plätzer zur Verfügung, der nun im LICHT INS DUNKEL-Look unterwegs ist und die Initiative von ORF Vorarlberg auf die Straße bringt.

Erste Spendenschecks übergeben

Die Jugendfeuerwehr Bildstein überreiche einen großzügigen Scheck über 2.000 Euro für LICHT INS DUNKEL. Ebenfalls spendabel zeigten sich die Bürgermeister Walter Moosbrugger (Bildstein), Thomas Schierle (Schwarzach) und Markus Fäßler (Dornbirn).

Sommer auf Reisen, Winter mit Weihnachtsstimmung

In den kommenden Monaten ist der Herburger-Bus in Italien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland und Frankreich auf Achse – natürlich immer mit der LICHT INS DUNKEL-Sammelbox an Bord. Rund um Weihnachten verlegt sich der Fokus auf regionalere Routen. Dann ist der Bus jeweils zwei Tage pro Woche gemeinsam mit dem ORF Vorarlberg in den Vorarlberger Talschaften sowie bei heimischen Unternehmen unterwegs und bringt Weihnachtsstimmung in jene Orte, die keinen Weihnachtsmarkt haben.

Eigener Wein für LICHT INS DUNKEL

Gemeinsam mit befreundeten Winzern wurden extra für den ORF Vorarlberg zwei Weine für LICHT INS DUNKEL kreiert, ein Premium Cuvée der Familie Migsich aus Antau im Burgenland und ein Grüner Veltliner vom Weingut Aigner in Krems in Niederösterreich. Die Winzer hatten die Fahrt durch ganz Österreich angetreten, um persönlich bei der Einweihung des Busses anwesend zu sein und steuerten ebenfalls je eine großzügige Spende für LICHT INS DUNKEL bei.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Ein herzliches Dankeschön an Klaus Herburger mit Familie sowie an die beiden Initiatoren Hanspeter Tauber und René Winkel mit ihrem Team. Dieser Bus wird als ‚rollender Botschafter‘ für LICHT INS DUNKEL Menschen für die gute Sache zusammenbringen und damit viel Gutes bewegen.“

Stefan Höfel, Projektleiter LICHT INS DUNKEL ORF Vorarlberg: „Eine solche Initiative, die von Privatpersonen ins Leben gerufen wurde, spiegelt den LICHT INS DUNKEL-Gedanken ganz besonders wider. LICHT INS DUNKEL wird seit über fünf Jahrzehnten von den Österreicherinnen und Österreichern getragen, damit Kinder und Familien in Not Unterstützung erfahren.“