Landesklinikum Korneuburg-Stockerau-Hollabrunn: Küchen an allen drei Standorten erhielten Auszeichnung in Gold

St. Pölten (OTS) -

Beim „Tut gut!“-Regionalabend Weinviertel in Ziersdorf wurden kürzlich die Küchen an den drei Klinikstandorten Hollabrunn, Korneuburg und Stockerau zum wiederholten Mal mit der Gold-Plakette ausgezeichnet. Der für die Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser freute sich gemeinsam mit den Küchenteams über die erneute Anerkennung und gratulierte herzlich: „Diese ‚Tut gut!‘-Auszeichnung dreimal in Gold honoriert das tagtägliche Bemühen der Küchen-Teams. Schmackhafte Speisen aus hochwertigen Zutaten leisten einen wichtigen Beitrag zu einer ausgewogenen und qualitativ hochwertigen Versorgung der Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Klinikstandorten.“

Der Speiseplan in den Klinik-Küchen an den Standorten Hollabrunn, Korneuburg und Stockerau beinhaltet täglich auch ein „Vitalküche“-Gericht. Die hohe Qualität der verarbeiteten Lebensmittel sowie deren fachgerechte Verarbeitung bilden eine wichtige Grundlage für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Ein qualitativ hochwertiges Speisenangebot versorgt den Körper während des Tages mit allen essenziellen Nährstoffen und trägt bei den Patientinnen und Patienten maßgeblich zum Wohlbefinden sowie positiv zum Genesungsverlauf bei.

Anton Hörth, Kaufmännischer Direktor des Landesklinikums Korneuburg-Stockerau-Hollabrunn, betont dazu: „Der hohe Anteil an biologischen, regionalen und saisonalen Zutaten gewährleistet eine gesunde Kost, die täglich frisch zubereitet wird. Ich gratuliere den Küchen-Teams an unseren drei Standorten zu dieser herausragenden Leistung und bedanke mich für den hohen Standard bei unserem tagtäglichen, abwechslungsreichen Speisenangebot.“ Die Qualität in den Küchen des Landesklinikums Korneuburg-Stockerau-Hollabrunn spielt sowohl bei der Gesunderhaltung sowie bei der Gesundwerdung eine wichtige, essenzielle Rolle.

Weitere Informationen bei Karin Dörfler, Landesklinikum Korneuburg-Stockerau-Hollabrunn, Tel.: +43 (0)2952 9004-21003, E-Mail: [email protected]