Schloss Prugg öffnet sich Öffentlichkeit mit neuem Kultur- und Konzertangebot

Bruck an der Leitha (OTS) -

Gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Gerhard Weil, Patrick Schicht (Bundesdenkmalamt), Pia Wallnig (Österreichisches Saatsarchiv) sowie zahlreichen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur feierte Ernst „Beppo“ Harrach am 29. Mai 2026 die Öffnung des historischen Schlosses, das sich künftig als neues Kultur- und Veranstaltungszentrum zwischen Wien und Bratislava positionieren wird.

„Die Öffnung des privaten Schlosses Prugg der Familie Harrach mit einem ebenso hochwertigen wie vielfältigen Kulturangebot ist ein Mehrwert für die Bevölkerung. Mit dem Schloss Prugg entsteht zudem ein attraktiver neuer Open-Air-Veranstaltungsort, der die Vielfalt des Kultursommers in Niederösterreich bereichern wird. Heimische und internationale Künstler finden hier ebenso wie das Publikum optimale Bedingungen vor einer einzigartigen Kulisse, die zum Anziehungspunkt über die Landesgrenzen hinaus werden wird“ , sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (Land Niederösterreich).

„Die Geschichte atmet und prägt ein neues kulturelles Bild, das von Generationen in die Zukunft geführt wird und durch das Wirken der Familie Harrach wieder in den internationalen Blickpunkt gerückt wird “, ergänzt Bürgermeister von Bruck an der Leitha Gerhard Weil

„PRUGG LIVE“ bringt internationale Konzertproduktionen nach Niederösterreich

Ab Sommer 2027 wird die Barracuda Gruppe im Harrach Park große Konzertproduktionen mit internationalen Stars umsetzen. Gemeinsam mit Europas führendem Ticketvermarkter CTS EVENTIM als Partner soll sich „PRUGG LIVE“ als neue Open-Air-Destination für nationale und internationale Live-Acts etablieren.

„Vor den Toren Wiens und auf halbem Weg nach Bratislava entsteht mit Schloss Prugg eine neue Dimension der Open-Air-Location. Der historische Charakter ist anziehend für internationale Künstlerinnen und Künstler und garantiert einzigartige Konzert- und Kulturerlebnisse“ , so Christoph Klingler, CEO von Eventim Austria.

Bereits am 5. Juni 2026 wird „PRUGG LIVE“ von der lokalen Formation brucklyn Big Band mit Manfred Altmann eröffnet. Weitere Highlights sind Konzerte von The Bad Powells am 6. Juni 2026, NENA am 17. Juli 2026 sowie Edmund am 18. Juli 2026.

Tickets zu den ersten Veranstaltungen und Konzerten 2026 auf oeticket.com

Rund 30 Minuten von Wien oder Bratislava und 15 Minuten vom Flughafen Wien entfernt sowie öffentlich über den Bahnhof Bruck an der Leitha angebunden, verfügt Schloss Prugg über eine außergewöhnliche Lage mit unkomplizierter Anreise.

Neues Kulturangebot und Veranstaltungsplattform entstehen

Mit der Öffnung des Museums ab 13. Juni 2026 werden zentrale Teile von Schloss Prugg erstmals dauerhaft öffentlich zugänglich. Zusätzlich sind exklusive Spezialführungen geplant, bei denen Schlossherr Ernst „Beppo“ Harrach persönlich durch ausgewählte Bereiche des Hauses führt und Einblicke in die Geschichte, Restaurierung und heutige Nutzung des Schlosses gibt.

Die repräsentativen Räumlichkeiten des Schlosses werden zudem künftig für Kultur-, Konzert- und Firmenveranstaltungen sowie für private Feiern und Hochzeiten zur Verfügung stehen. Nach umfangreichen Restaurierungs- und Revitalisierungsarbeiten öffnet 2026 erstmals auch das historische Salon-Geschoß für Veranstaltungen.

Weitere Informationen auf schlossprugg.com