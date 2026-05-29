  • 29.05.2026, 12:45:02
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Novak: WienTourismus für Kreativität auf höchstem Niveau ausgezeichnet

Der WienTourismus ist vom Creativ Club Austria (CCA) als „Kunde des Jahres“ ausgezeichnet. Herzliche Gratulation dem Team und Partnern zu dieser Spitzenleistung!

Wien (OTS) - 

Der WienTourismus wurde bei der Awardshow des Creativ Club Austria (CCA) am 28. Mai 2026 gemeinsam mit seinen Agenturpartnern mit insgesamt 16 Veneres ausgezeichnet und ging zudem als Sieger in der renommierten Spezialkategorie „Client of the Year“ hervor. Prämiert wurden unter anderem die Kampagnen „Waltz into Space“, „Vienna Bites!“ sowie weitere internationale Marketingaktivitäten.

„Die Auszeichnung zeigt, dass der WienTourismus nicht nur kreativ, sondern vor allem hoch wirksam kommuniziert“, freut sich Vizebürgermeisterin und Präsidentin des WienTourismus Barbara Novak, „Ich gratuliere dem gesamten Team des WienTourismus sowie unseren Agenturpartnern sehr herzlich zu diesem großartigen Erfolg.“

Die prämierten Kampagnen stärken Wiens Position als internationale Kultur, Kongress und Eventstadt. 2025 setzte Wien mit 20 Millionen Nächtigungen und 1,5 Milliarden Euro Beherbergungsumsatz neue Bestwerte und unterstrich seine Rolle als führende europäische Tourismusmetropole. Gemeinsam mit der hohen Gästezufriedenheit bildet die Tourismusakzeptanz den „Sweet Spot“ im Sinne von Wiens Visitor Economy Strategie „Optimum Tourism“. „Erfolgreicher Tourismus entsteht im Einklang mit der Stadt und ihren Menschen. Und dafür steht der WienTourismus“, so Novak abschließend. (Schluss)

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Vizebürgermeisterin Barbara Novak
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