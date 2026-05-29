FGW-Umfrage bestätigt: Bevölkerung will mehr Gas aus Österreich

Wien (OTS) -

Die Ergebnisse der aktuellen INSA-Umfrage des Fachverbands der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmen bestätigen eine von oecolution beauftragte MARKET-Umfrage. Darin wurden die Österreicherinnen und Österreicher nach ihren bevorzugten Gas-Bezugsquellen gefragt. Das Ergebnis ist eindeutig: 89 Prozent befürworten Gas aus Österreich. Gas aus den USA, einer der Hauptbezugsquellen Österreichs, erreicht hingegen lediglich 27 Prozent Zustimmung und wird damit von einer deutlichen Mehrheit abgelehnt.

oecolution unterstützt daher die FGW-Forderung nach mehr heimischer Gasförderung. „Es gibt gute Gründe für mehr Gas aus Österreich: Heimische Förderung stärkt die Versorgungssicherheit, ist günstiger als importiertes Gas und kann dank österreichischer Innovationen deutlich umweltschonender gefördert werden als in anderen Ländern“, so oecolution-Geschäftsführer Christian Tesch.