SPÖ-Termine von 1. bis 7. Juni 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 1. Juni 2026

16.00 Uhr PRIDE-Fahnenhissung an der SPÖ-Bundesgeschäftsstelle mit SoHo-Vorsitzendem, SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner, SPÖ-Klubobmann Philip Kucher, SPÖ-Klubvize Julia Herr, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim, Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger, SPÖ-Gleichbehandlungssprecher im Bundesrat Stephan Auer-Stüger und SPÖ-Landtagsabgeordneter Susanne Haase (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, Löwelstraße 18,1010 Wien).

18.00 Uhr Im Rahmen der „Ordnen statt Spalten“-Tour findet ein Townhall mit SPÖ-Bundesparteivorsitzendem, Vizekanzler Andreas Babler in Innsbruck statt. Anmeldung unter https://www.spoe.at/termine/andi-babler-innsbruck-townhall/ (Treibhaus, Angerzellgasse 8, 6020 Innsbruck).

18.30 Uhr Das Renner Institut lädt zur Bruno-Kreisky-Preisverleihung für das politische Buch an Monika Helfer und Michael Köhlmeier für das publizistische Gesamtwerk und den Sonderpreis „Arbeitswelten – Bildungswelten“ an Johann Dvořák, Sabine Lichtenberger und Brigitte Pellar ein. Ort: Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien. Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/bruno-kreisky-preisverleihung-fur-das-politische-buch-2025

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Robert Misik im Gespräch mit Wolfgang Kaleck und Muna Duzdar über „Die Stärke des Rechts versus das Recht des Stärkeren“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/die-staerke-des-rechts-versus-das-recht-des-staerkeren (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 2. Juni 2026

Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr nimmt an den Sitzungen des Cultural Committee in Istanbul teil.

10.30 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt an der Pressekonferenz zu den „Sport Austria Finals“ im Rathaus (Wien) teil.

17.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner spricht beim PRIDE-Community-Empfang im Parlament auf Einladung der SPÖ-Gleichbehandlungssprecher in Nationalrat und Bundesrat Mario Lindner und Stephan Auer-Stüger.

MITTWOCH, 3. Juni 2026

Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr ist bei der IPU Women MPs Conference zum Thema „Advancing Parity: Breaking the barriers of gender sterotypes and negative social norms“ in Belgrad, Serbien. Um 11.15 Uhr nimmt Bayr an einer Paneldiskussion mit dem Titel „Gender-sensitive parliaments advancing societies free from stereotypes“ teil.

9.00 Uhr Plenarsitzung des Bundesrates (Parlament).

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

10.30 Uhr Die Präsidiale des Nationalrats tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

17.30 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt am Fanmarsch und der Eröffnungsfeier der „Sport Austria Finals“ in Wien teil.

18.00 Uhr Vizekanzler, Sportminister Andreas Babler nimmt an der Eröffnungsfeier der „Sport Austria Finals“ in Wien teil.

DONNERSTAG, 4. Juni 2026

9.15 Uhr Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr eröffnet das First European Forum on Environmental Human Rights Defenders in Straßburg, Frankreich.

SAMSTAG, 6. Juni 2026

20.00 Uhr Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr verleiht den Human Rights in Motion Award in Krakau, Polen.

(Schluss) bj/ls