Erfolgreiches Closing: Pankl Racing Systems finalisiert Eigentümerstruktur mit zwei weiteren starken österreichischen Partnern

Kapfenberg (OTS) -

Die Pankl Racing Systems AG mit Sitz in Kapfenberg bestätigt den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs von zwei Dritteln ihrer Unternehmensanteile. Nach dem Vorliegen aller erforderlichen Voraussetzungen wurde die Transaktion mit dem österreichischen Konsortium am heutigen Tag offiziell vollzogen.

Knill Gruppe und Raiffeisen-Gruppe investieren in heimische High-Performance-Technologie

Die Pankl Racing Systems AG bleibt mit der neuen Eigentümerstruktur weiterhin in österreichischer Hand. Die Aktionärsstruktur setzt sich ab sofort wie folgt zusammen: Ein Drittel der Anteile entfällt auf die steirische KNILL Gruppe. Jeweils ein Sechstel wird von der Raiffeisen-Landesbank Steiermark sowie der oberösterreichischen IAG Invest AG & Co KG gehalten. Ein Drittel verbleibt bei der bisherigen Eigentümerin, der Pierer Industrie AG.

„Mit dem Einstieg der Knill Gruppe und Raiffeisen Gruppe schlagen wir ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte von Pankl Racing Systems auf“, erklärt Wolfgang Plasser, Vorstandsvorsitzender der Pankl Racing Systems AG. „Die neue Eigentümerstruktur vereint unternehmerische Erfahrung und industrielle Exzellenz in einer langfristigen Partnerschaft. Somit ist es gelungen eine stabile Eigentümerbasis zu schaffen, mit der die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens konsequent vorangetrieben werden kann.“

Bei der ebenfalls heute abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung wurde beschlossen, dass sich der künftige Aufsichtsrat wie folgt zusammensetzt:

Marie-Theres Knill

Mag. Christian Knill

Georg Knill

Mag. Dr. Ariane Pfleger

MMag. Martin Schaller

Mag. Dr. Gernot Hofer

Mag. Michaela Friepess

Dipl.-Ing. Stefan Pierer

Josef Blazicek

Christian Knill wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende des Gremiums wurden Herr Stefan Pierer und Martin Schaller bestellt.

Statements der beteiligten Aktionäre

„Pankl Racing Systems verfügt über enormes technologisches Potenzial und eine starke internationale Positionierung. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die nächsten Wachstumsschritte zu gestalten und die Innovationskraft des Unternehmens weiter zu stärken“, halten Christian Knill und Georg Knill, Eigentümer der Knill Gruppe fest und führen weiter aus „Unser Ziel ist es, die nachhaltige Entwicklung von Pankl Racing Systems langfristig mitzugestalten“

„Diese Transaktion zeigt, was möglich ist, wenn starke österreichische Partner gemeinsam Verantwortung übernehmen. Pankl Racing Systems ist ein Aushängeschild für Hochtechnologie aus Österreich. Wir freuen uns, gemeinsam mit starken österreichischen Partnern einen Beitrag zur langfristigen Sicherung dieses erfolgreichen Unternehmens zu leisten“, betont Martin Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen-Landesbank Steiermark.

„Mit dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion ist ein wichtiger Schritt für die langfristige Weiterentwicklung der Pankl Racing Systems AG gelungen. Wir bleiben als Kernaktionär dem Unternehmen weiterhin eng verbunden und unterstützen dessen strategischen Wachstumskurs auch künftig aktiv“, ergänzt Stefan Pierer, Alleinaktionär der Pierer Industrie AG.

Über die Knill Gruppe

Die Knill Gruppe, geführt in 12. Generation von den beiden Brüdern Christian und Georg Knill, investiert strategisch in innovative Unternehmen, die die Zukunft von Industrie und Technologie aktiv gestalten. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Weiz zählt heute zu den international führenden Herstellern von Produkten, Services und Produktionssystemen für die weltweite Energie-, Kommunikations- und Mobilitätsinfrastruktur. Mit 31 Unternehmen in 17 Ländern und rund 3.000 Mitarbeitenden erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von über 600 Millionen Euro. Weitere Informationen unter: www.knillgruppe.com

Über die Pierer Industrie AG

Die Pierer Industrie AG ist eine europäische Industriegruppe mit Unternehmensfokus auf Automotive, Aerospace und Elektronik. Das Portfolio umfasst strategische Beteiligungen an Weltmarktführern wie Pankl Racing Systems (Racing & Aerospace), LEONI (Energie & Datenmanagement), Rosenbauer (Feuerwehrtechnik, Brand- und Katastrophenschutz) sowie der SHW AG und der abatec GmbH (Elektroniksteuerung). Weitere Informationen unter: www.piererindustrie.at

Über die Pankl Racing Systems AG

Die Pankl Racing Systems AG mit Sitz in Kapfenberg ist als führender Hersteller von High-Performance-Komponenten in den Nischenmärkten des Motorsports, der High-End-Automobil-Branche und in der Luftfahrt tätig. Das österreichische Unternehmen wurde 1985 gegründet und beschäftigt derzeit rund 2.150 Mitarbeitende, davon über 1.500 in Österreich. Zuletzt wurde einen Jahresumsatz von rund 360 Millionen Euro erwirtschaftet.

Die Pankl Racing Systems AG steht für Innovationskraft, Qualität und höchste Präzision.

Weitere Informationen unter: www.pankl.com

Über die Raiffeisen-Landesbank Steiermark

Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark ist das Spitzeninstitut der Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark und zählt zu den bedeutendsten Regionalbanken Österreichs. Sie steht für Stabilität, Innovation und regionale Verantwortung und ist in allen wesentlichen Bereichen des Bankgeschäfts aktiv - vom klassischen Kreditgeschäft bis zum institutionellen Kapitalmarkt. Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark nimmt eine aktive Rolle als Investorin in zukunftsträchtige Unternehmen ein. Draus entsteht mehr Wert, sowohl für die Unternehmen selbst als auch die Region. Weitere Informationen unter: https://www.raiffeisen.at/stmk/rlb/de/

Über die Invest AG

Die Invest AG ist der führende österreichische Private-Equity-Fonds und hat sich auf die Bereitstellung von Eigenkapital, eigenkapitalähnlichem Kapital und Mezzanine-Kapital für Unternehmen unterschiedlicher Größe spezialisiert. Mit ihrer Evergreen-Fondsstruktur ist die Invest AG seit über 30 Jahren in Österreich, dem deutschen Markt, in der Schweiz und neuerdings auch in Italien stark vertreten und verwaltet derzeit ein Fondsvermögen von rund einer halben Milliarde Euro.

Der typische Investitionsschwerpunkt liegt auf Transaktionen in Höhe von 2 bis 50 Millionen Euro im Rahmen von Minderheitstransaktionen, aber auch Mezzaninefinanzierungen. Die Branchenschwerpunkte der Invest AG sind generell flexibel, mit Präferenz auf die Bereiche Konsumgüter und Einzelhandel, Industrie, Technologie, Software, Nahrungsmittel, Pharma & Life Sciences und Medizintechnik. Mit derzeit rund 56 Portfoliounternehmen, einem jährlichen Gesamtportfolioumsatz von ca. 14,9 Milliarden Euro und 135.000 Arbeitsplätzen steht die Invest AG für langfristige Partnerschaften mit Unternehmen in verschiedenen Branchen im deutschsprachigen Raum. Weitere Informationen unter: www.investag.at