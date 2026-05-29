„WIR SIND MEHR“ wird zur österreichweiten Bewegung gegen Rechts

Wien (OTS) -

Was als SPÖ-Petition gegen die rechtsextremen Verstrickungen der FPÖ begann, ist längst zu einer kraftvollen Bürger*innenbewegung geworden: „WIR SIND MEHR“ ist eine Plattform für alle Menschen, die sich nicht mit rassistischer Hetze, Hass und Demokratieabbau abfinden wollen. Immer mehr Menschen sagen angesichts des Rechtsrucks: Nicht mit uns! In allen neun Bundesländern, von Lustenau bis Neusiedl am See, organisieren sich engagierte Bürger*innen aus bereits 120 Gemeinden, um dem Rechtsruck aktiv etwas entgegenzusetzen. „WIR SIND MEHR“ wird damit zur österreichweiten Bewegung gegen Rechtsextremismus und für Demokratie, Menschlichkeit und Zusammenhalt. „Die Menschen haben genug von Hass, Spaltung und rechtsextremen Provokationen. Sie wollen dem Rechtsextremismus ein Stoppschild aufstellen – demokratisch, solidarisch und gemeinsam. ‚WIR SIND MEHR‘ gibt ihnen dafür jetzt die Mittel an die Hand, zum Beispiel in Form unserer kostenlosen Aktionspakete“, erklärt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Mit Infomaterial, Know-how und Vernetzungshilfe startet die SPÖ die nächste Ausbaustufe im Kampf gegen Rechtsextremismus – als aktiver Beitrag zum Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Ein wichtiges Tool ist das kostenlose „WIR SIND MEHR“-Aktionspaket: ein Praxis-Set für alle, die vor Ort aktiv werden wollen. Enthalten sind unter anderem leicht umsetzbare Anleitungen für die Gründung lokaler Gruppen und die Durchführung erster Aktionen wie z.B. Bodenzeitungen, weiters Kontakte, Informationsbroschüren und Unterstützungsmöglichkeiten für demokratisches Engagement gegen Rechtsextremismus direkt in der eigenen Gemeinde. Entstanden ist das Paket in Kooperation mit renommierten Expert*innen und Institutionen – darunter die Friedrich-Ebert-Stiftung und das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands (DÖW). Der Andrang zeigt, wie groß der Wunsch nach demokratischer Gegenwehr ist: Innerhalb von nicht einmal zwei Wochen wurden bereits über 450 Aktionspakete für Initiativen in ganz Österreich verschickt oder über spoe.at/wirsindmehr heruntergeladen.

Die SPÖ macht mit der Initiative klar: Demokratie verteidigt sich nicht von selbst. Der Kampf gegen Rechtsextremismus ist keine Nebensache, sondern unser aller Pflicht.

SERVICE: Die Initiative „WIR SIND MEHR“, deren Trägerin die SPÖ ist, vernetzt österreichweit engagierte Bürger*innen, unterstützt lokale Gruppen und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt dort, wo Rechtsextreme versuchen zu spalten. Mehr Informationen zur Initiative gegen Rechts „WIR SIND MEHR“ unter www.spoe.at/wirsindmehr. Hier geht’s direkt zu den kostenlosen Aktionspaketen https://www.spoe.at/wir-sind-mehr-mitmachen/ und hier zu „WIR SIND MEHR“-Fotos (Credit: SPÖ): https://spoe.canto.de/b/M5HS5.

(Schluss) bj/mb