Starke Jahresbilanz und neue Vizepräsidentin bei der 65. Generalversammlung des Wiener Roten Kreuzes

Wien (OTS) -

Die Generalversammlung ist das höchste Gremium des Wiener Roten Kreuzes und tagt satzungsgemäß einmal jährlich. Den Vorsitz führte Präsidentin Dr.in Gabriele Domschitz. „ Im vergangenen Jahr haben unsere Mitarbeiter*innen großartige Leistungen erbracht. Durch eine feste Gemeinschaft, bereichsübergreifende Zusammenarbeit und Mut zur Veränderung haben wir das Unternehmen im vergangenen Jahr gut positionieren können. Und diese Stärken werden wir künftig weiter ausbauen “, so Domschitz.

Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr

Ein Fixbestandteil jeder Generalversammlung ist die Präsentation der Leistungszahlen des Vorjahres durch die Geschäftsleitung. „ 2025 war für uns kein leichtes Jahr, aber unsere Leistungsbilanz ist dennoch beeindruckend. Wir konnten trotz schwieriger Rahmenbedingungen unsere Angebote verlässlich durchführen “, berichtet Landesgeschäftsleiter Mag. Alexander Preyer, MBA. „ Für mich zeigt sich beim Jahresrückblick immer wieder, wozu das Wiener Rote Kreuz im Stande ist, wenn wir gemeinsam anpacken. Denn jede und jeder kann helfen – sei es beruflich, freiwillig oder mit Spenden. Und das alles zusammen ergibt ein Gesamtergebnis, das sich sehen lassen kann “, so Preyer weiter.

Einige herausstechende Leistungszahlen 2025:

305.819 freiwillig geleistete Dienststunden

143.000 Einsätze im Rettungs- und Krankentransportdienst, davon 65.400 mit Blaulicht

2.800 Klient*innen im Bereich „Pflege und Betreuung“ betreut

Rund 266 Tonnen Lebensmittel an Klient*innen der Team Österreich Tafel ausgegeben

Über 300 Personen in Pflegeberufen ausgebildet

3.270 Beratungsgespräche im Tageszentrum „das Stern“ (Wohnungslosenhilfe)

538 betreute Personen in der Flüchtlingshilfe

6.300 aktive Rufhilfekund*innen

Über 30.000 Kursteilnehmer*innen im Ausbildungszentrum

557.610 gelieferte Speisen vom Speisenzusteller des Wiener Roten Kreuzes

Neue Vizepräsidentin

Im Zuge der Generalversammlung gab es auch einen Wechsel im Präsidium. Mag.a Carla Brandstetter wurde einstimmig zur Vizepräsidentin des Österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Wien gewählt. Sie folgt damit Dr.in Carolina Donà nach, die aus persönlichen Gründen ihre Funktion niedergelegt hat. Carla Brandstetter ist Psychotherapeutin in freier Praxis in Wien und wird sich vor allem in der Jugendarbeit des Wiener Roten Kreuzes einbringen.

Carolina Donà wurde für ihre besonderen Verdienste mit der Bronzenen Verdienstmedaille des Österreichischen Roten Kreuzes ausgezeichnet.

Den Jahresrückblick mit den Leistungszahlen finden Sie hier.

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