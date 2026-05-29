Erlebnisregion Graz bringt steirisches Lebensgefühl nach Hamburg - VOLLMUND erstmals auf internationalem Boden

Graz (OTS) -

An Bord der MS Riverstar erlebten über 100 Gäste aus Wirtschaft, Medien, Sport, Kultur und Gastronomie die Vielfalt und Lebensfreude der Steiermark hautnah.

Bei sommerlichem Prachtwetter präsentierten Genussbotschafter Johann Lafer und Haubenkoch Christof Widakovich regionale Spezialitäten – vom gebackenen Grazer Krauthäuptel über Erdäpfel-Grammelknödel mit Sauerkraut, Ochsenwangerl mit Käferbohnen-Erdäpfelstrudel bis hin zu süßen Spagatkrapfen mit Preiselbeeren. Begleitet wurde das kulinarische Erlebnis von steirischen Weinen, präsentiert von „Wein Steiermark“.

Unter den Gästen fanden sich prominente Steiermark-Fans wie Fernsehkoch Tim Mälzer, Sänger „Sascha“ sowie Vertreter des THW Kiel – eine der weltbesten Handballmannschaften mit enormer Social-Media-Reichweite, die ihr Trainingslager bereits mehrmals in Graz abgehalten hat. Ziel der Veranstaltung war es, Graz und die Steiermark international stärker zu positionieren und die direkten Flug- und Zugverbindungen in den Fokus zu rücken.

Auch musikalisch spiegelte sich die Vielfalt der Erlebnisregion Graz wider: Von der Band „Alle Achtung“ aus Thal bis zum Steirischen Volksliedwerk mit Michael Weißensteiner spannte sich der Bogen vom urbanen Graz bis ins grüne Umland. Die Auftakthymne „Das wird groß“ von „Alle Achtung“ wurde dabei eindrucksvoll in die Realität umgesetzt.

„Wir bringen kein Event sondern ein Stück steirisches Lebensgefühl nach Hamburg“, freuen sich Sylvia Loidolt, Vorsitzende und Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz über den gelungenen Auftakt.

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