16 Preise: WienTourismus Kunde des Jahres bei CCA Awards

Wien (OTS) -

Bei der Awardshow des Creativ Club Austria (CCA) am 28. Mai wurde der WienTourismus gemeinsam mit seinen Agenturen mit 16 Preisen für die Aktionen „Waltz into Space“, „Vienna Bites“ und weitere Kampagnen prämiert – zudem ging er in der Spezialkategorie „Client of the Year“ als Sieger hervor.

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Die CCA Awards gelten als der wichtigste Kreativpreis des Landes. Sie zeichnen die besten Ideen in der Kommunikationsbranche aus, die sowohl durch innovativen Zugang als auch ausgezeichnetes Handwerk und Relevanz auffallen. Die Veneres – wie die begehrten Werbe-Statuetten genannt werden – wurden gestern in den Wiener Werkshallen an die Gewinner:innen aus insgesamt 14 Hauptkategorien (1-mal Gold, 4-mal Silber und 11-mal Bronze) verliehen. Ausgezeichnet wurden der WienTourismus in Zusammenarbeit mit den Agenturen Jung von Matt DONAU und seite zwei. Somit ging auch der Hauptpreis „Client of the Year“ nach 2018 und 2022 bereits zum dritten Mal an den WienTourismus. WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner: „Die Auszeichnungen für unsere Projekte bereiten uns Freude, sind aber noch viel mehr eine Bestätigung unserer Arbeit. Sie zeichnen zugleich unsere Agenturpartner aus, bei denen ich mich wie auch beim Kreativ-Team im WienTourismus herzlich für die erfolgsbringende Zusammenarbeit und den Mut bedanke, unkonventionelle Konzepte umzusetzen.“ Insgesamt gab es bei den CCA Awards 1.078 Einreichungen, die durch zwölf Fachjurys bestehend aus insgesamt 140 Expert*innen ausgewertet wurden.

Sieben Veneres für Waltz into Space

Anlässlich des 200. Geburtstags von Johann Strauss Sohn schickten der WienTourismus und die European Space Agency (ESA), unterstützt von den Wiener Symphonikern, den berühmten Donauwalzer auf eine Odyssee ins Weltall. Die Mission „Waltz into Space“ korrigiert das Versäumnis von 1977, als die inoffizielle Hymne des Weltalls nicht mit der Voyager Golden Record in den Weltraum geschickt wurde. Die Kampagne, entstanden in Zusammenarbeit mit Jung von Matt DONAU, wurde mit insgesamt sieben Awards ausgezeichnet, davon zwei Mal Silber in den Kategorien Direct Marketing und Branded Content & Entertainment und fünf Mal Bronze.

Vienna is not Dull mit zwei Veneres ausgezeichnet

Der WienTourismus lud die Bewohner*innen des schottischen Dorfes Dull – im Englischen so viel wie langweilig, trüb oder lustlos – nach Wien ein, um zu zeigen, dass die Stadt selbst im Jänner, dem traditionell „dullsten“ Monat des Jahres, alles andere als langweilig ist. 33 Schott:innen folgten der Einladung und verbrachten ein Wochenende mit vielfältigem Programm in Wien. Ihr Fazit: „Vienna is definitely not dull“. Die Kampagne wurde mit zwei Awards ausgezeichnet. Ein Mal Silber in der Kategorie PR-Aktion, ein Mal Bronze in der Kategorie Promotion.

Ein Venere für Strava

Im Dezember 2025 hat der WienTourismus Wiener Kunst vermessen und lud zur sportlichen Challenge ein: Aneinandergereiht ergeben Wiens gehängte Kunstwerke in den größten Museen 15 Kilometer. Genau diese Distanz sollten Sportbegeisterte in Großbritannien bei „The Art of Endurance: Vienna’s 15K Challenge“ auf der weltweit führenden Sport-App Strava im Dezember zurücklegen und ihre Route in ein Wien-inspiriertes Kunstwerk verwandeln. Zu gewinnen gab es eine exklusive Wien-Reise für zwei Personen. Die Kampagne wurde mit einem Award ausgezeichnet, Bronze in der Kategorie Promotion.

Ein Venere für Microdose

„Microdosing“ beschreibt den Einsatz pharmakologischer Wirkstoffe in minimaler Dosierung zur Steigerung von Kreativität, Konzentration und Glücksgefühlen. Als legale Alternative zum Konsum echter Drogen presste der WienTourismus zusammen mit der Wiener Saint Charles Apotheke sechs handverlesene Wien-Momente in sechs verschiedene Tabletten. Hauptbestandteile waren der Schweiß eines Lipizzaner-Hengstes aus der Spanischen Hofreitschule, Schallwellen aus einem Konzert der Wiener Symphoniker, Staubpartikel von Gustav Klimts „Emilie Flöge“, Weinstein aus dem Gemischten Satz vom Heurigen Mayer am Pfarrplatz, Stahlpartikel des Wiener Riesenrades sowie der Spirit aus Sigmund Freuds kürzlich entdecktem privaten Safe. Die Kampagne wurde nach sieben Veneres im Jahr 2025 erneut in der Kategorie Creative Effectiveness mit einem Bronze-Award ausgezeichnet. In dieser Kategorie wird nicht mehr nur die Idee bewertet, sondern der tatsächliche nachweisbare Erfolg einer Arbeit.

Zwei Veneres für Kurzfilm „Vienna Bites!“

Der Kurzfilm „Vienna Bites!“ des WienTourismus bedient sich des Vampir-Genres – nicht ganz so blutig, dafür umso köstlicher. Der Film bildete den Auftakt zum heurigen kulinarischen Themenjahr „Vienna Bites. Küche, Kultur, Charakter“: Gemeinsam mit langjährigen Gastronomie-Partner*innen präsentiert der WienTourismus die Vielfalt der Wiener Küche und deckt eine kulinarische Legende auf: Angeblich soll das Blut der Einheimischen und Gäste durch die Wiener Küche unter Vampir*innen als besondere Delikatesse gelten. Der Kurzfilm, der in Zusammenarbeit mit der Agentur seite zwei, der Filmproduktion Muellers Bureau und der US-Regisseurin Bianca Poletti entstanden ist, wurde mit insgesamt zwei Awards ausgezeichnet. Zwei Mal Bronze in den Kategorien Art Direction und Film Craft.

Zwei Veneres für Jahresmotto

Unter dem Jahresmotto „Vienna Bites. Küche, Kultur, Charakter“ widmet sich der WienTourismus ganz der Wiener Kulinarik und seinen Partnerbetrieben. Ein ganzes Jahr lang stehen Küche, Kultur und Charakter der Wiener Kulinarik in seiner internationalen Marketingkommunikation im Mittelpunkt. Die außergewöhnliche Fotografie von Thomas Albdorf, die in Zusammenarbeit mit der Agentur seite zwei entstanden ist, wurde mit zwei Awards ausgezeichnet, einmal Bronze und einmal Silber.

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