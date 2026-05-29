TABUBRUCH IM FORUM FROHNER

Krems (OTS) -

29.05.2026. Mit der Ausstellung „Touch! Kunst berührt“ setzt das Forum Frohner einen bewusst sinnlichen Schwerpunkt: Kunst soll hier nicht nur betrachtet, sondern, entgegen gängigen Museumsregeln, vielfach auch berührt und aktiv erlebt werden. Die Schau definiert die Rolle der Besucher:innen neu und rückt das Zusammenspiel von Körper, Material und Wahrnehmung in den Mittelpunkt rückt.

„Mit Touch! Kunst berührt öffnen wir den Ausstellungsraum für eine unmittelbare, körperliche Erfahrung von Kunst. Berührung wird dabei zum Schlüssel für Wahrnehmung, Emotion und Erkenntnis“, betont Elisabeth Voggeneder, Kuratorin und künstlerische Direktorin des Forum Frohner.

Kunst als Erfahrung zwischen Nähe und Distanz

Die Schau versammelt Arbeiten, die Berührung thematisieren, provozieren oder konkret ermöglichen. Von den materialbetonten Werken Adolf Frohners bis hin zu interaktiven Installationen und performativen Positionen entfaltet sich ein vielschichtiger Dialog zwischen Kunstwerk und Publikum. Handlungsanweisungen wie „Berühre mich sanft!“ oder „Stoß mich an!“ machen die Besucher:innen selbst zu Akteur:innen des künstlerischen Geschehens.

Im Fokus steht dabei die Frage, wie Kunst unsere Sinne anspricht und welche emotionalen wie physischen Reaktionen sie auslösen kann. Der Tastsinn, lange Zeit im musealen Kontext ausgeklammert, wird als eigenständige Form der Erkenntnis neu entdeckt.

Körper, Material und gesellschaftliche Dimension

Ausgehend von den Umbrüchen der 1960er-Jahre führt die Ausstellung durch zentrale Strömungen, in denen der Körper als künstlerisches Medium an Bedeutung gewinnt. Bei Adolf Frohner spielt der physische Entstehungsprozess eine zentrale Rolle. Der körperliche Einsatz des Künstlers wird am Objekt nachvollziehbar. Werke von VALIE EXPORT, Renate Bertlmann oder Gudrun Kampl thematisieren Berührung als sozialen und politischen Akt und machen Fragen von Nähe, Macht und Begehren sichtbar.

Gleichzeitig eröffnen interaktive Arbeiten, etwa von Cornelius Kolig, Tone Fink oder Stefan Glettler, neue Erfahrungsräume, die erst durch das aktive Mitwirken des Publikums ihre Wirkung entfalten.

Künstler:innen: Renate Bertlmann, VALIE EXPORT, Tone Fink, Adolf Frohner, Stefan Glettler, Gudrun Kampl, Cornelius Kolig

TOUCH! KUNST BERÜHRT

30.05. – 18.10.2026

Forum Frohner, Minoritenplatz 4, 3500 Krems-Stein

Pressebereich: https://www.kunstmeile.at/de/presse/forum-frohner

Pressebilder: https://celum.noeku.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=TouchForumFrohner

Eröffnung: Sa, 30.05.2026, 11.00 Uhr

Fotos der Eröffnung (online 30.05.2026, ab 15 Uhr): https://www.apa-fotoservice.at/galerie/39681