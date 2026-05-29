KORREKTUR zu OTS0024 vom 29.05.2026: Sport Arena Wien erhält klimaaktiv Gold: Nachhaltige Sportinfrastruktur für die Zukunft Wiens

Wien (OTS) -

Die Sport Arena Wien setzt neue Maßstäbe im nachhaltigen Sportstättenbau: Für ihr zukunftsweisendes Energiekonzept wurde die multifunktionale Anlage im 2. Bezirk mit der höchsten Auszeichnung des klimaaktiv-Programms des Bundes prämiert. Die klimaaktiv Gold-Plakette wurde am Donnerstag von Sportstadtrat Peter Hacker und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky feierlich enthüllt. Kommende Woche gastieren die Sport Austria Finals in der energieneutralen Sportstätte.

Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau

Das Energiekonzept der Sport Arena Wien basiert vollständig auf erneuerbaren Energiequellen und kombiniert Photovoltaik, Solarthermie und Geothermie zu einem innovativen Gesamtsystem. Durch den hohen Grad an Eigenerzeugung wird übers Jahr gerechnet mehr Energie produziert, als für den technischen Gebäudebetrieb benötigt wird – weil, wie es Energieplaner Jan Kuster formuliert: „Energie ist zu kostbar, um sie zu verheizen.“

Zum Einsatz kommen in der Sport Arena unter anderem 70 Tiefensonden mit einer Gesamtlänge von mehr als zehn Kilometern, über die das Gebäude nachhaltig beheizt und gekühlt wird. Ergänzt wird das System durch die größte thermisch genutzte PV-Anlage Europas mit insgesamt 1.134 Paneelen auf dem Dach. Mit fast 33 Tonnen hat die PVT-Anlage das Gewicht eines ausgewachsenen Buckelwals und auch die erzeugte Energiemenge ist eindrucksvoll: 500.000 Kilowattstunden entsprechen dem Jahresverbrauch von 150 Einfamilienhäusern.

Vorzeigeprojekt für Sport- und Klimastandort Wien

Im Zuge der Zertifizierung für das klimaaktiv-Programm erreichte die Sport Arena Wien 948 von 1.000 möglichen Punkten. Im Bereich Energie wurde die volle Punktezahl erzielt. Davor war die Sport Arena Wien 2025 bereits mit dem Österreichischen Solarpreis ausgezeichnet worden.

Sportstadtrat Peter Hacker: „Die Stadt Wien setzt bei allen neuen Sportstätten konsequent auf erneuerbare Energie und moderne, klimafreundliche Infrastruktur. Mit ihrem Energiekonzept setzt die Sport Arena neue Maßstäbe und stellt eine echte Benchmark für nachhaltigen Sportstättenbau in Österreich dar. Die klimaaktiv Gold-Auszeichnung bestätigt unseren Weg.“

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky: „Das nachhaltige Energiekonzept ist wirklich überzeugend. Die Sport Arena Wien zeigt deutlich, dass alle Gebäude mit klimafreundlicher Energie funktionieren können – egal, wie groß oder klein sie sind. Das immer wieder ins Bewusstsein zu holen, ist wichtig. Denn solange wir mit Gas und Öl heizen, wird nicht nur die Umwelt belastet, sondern bleiben wir auch von ausländischen Energielieferungen abhängig.“

Nachhaltig und innovativ für Breiten- und Spitzensport

Christoph Joklik und Sonja Zahradník-Leonhartsberger, Geschäftsführung Wien Holding Sport: „Mit intelligenter Lüftung und Kühlung, konsequenter Wärmerückgewinnung sowie flächendeckender Bauteilaktivierung schaffen wir optimale Bedingungen für Sportler*innen und Besucher*innen – und betreiben das Gebäude gleichzeitig höchst energieeffizient. Damit setzen wir ein klares Zeichen für eine neue Generation von Sportstätten, die Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Klimaverantwortung vereinen.“

Anatol Richter, Abteilungsleiter Sport Wien (MA 51): „Die Sport Arena Wien steht beispielhaft für eine neue Generation moderner Sportstätten: multifunktional, nachhaltig und auf die Bedürfnisse von Breiten- und Spitzensport gleichermaßen ausgerichtet. Mit dem innovativen Energiekonzept und der klimaaktiv Gold-Auszeichnung zeigt Wien, dass Sportinfrastruktur und Klimaschutz erfolgreich zusammengedacht werden können. Gleichzeitig schaffen wir mit der Sport Arena Wien einen zentralen Austragungsort für nationale und internationale Sportveranstaltungen wie die Sport Austria Finals 2026.“

Bühne für die Sport Austria Finals 2026

In der kommenden Woche – von 3. bis 7. Juni – finden die Sport Austria Finals erstmals in Wien statt. Mehr als 7.000 Athlet*innen in 46 Sportarten werden dabei in der Bundeshauptstadt um nationale Titel kämpfen. Neben dem Rathausplatz wird die Sport Arena Wien einer der wichtigsten Austragungsorte des Events mit Wettkämpfen im Ringen, Karate, Jiu-Jitsu, Cheersport und Tischfußball sein. Die Sport Austria Finals erreichen ein Millionenpublikum und sorgen durch umfassende Berichterstattung im ORF, digitale Live-Streams und mediale Präsenz für hohe nationale Aufmerksamkeit.