  • 29.05.2026, 10:44:04
  • /
  • OTS0064

Schindler-Präzisionsarbeit: Spektakulärer Einhub über die Deckenöffnung

Monteure arbeiten an einer Fahrtreppe bei offenem Dach

Dieser Einhub war eine echte Teamleistung. Nur durch präzise Planung, perfekte Abstimmung und viel Erfahrung konnte die Fahrtreppe sicher und millimetergenau eingebracht werden – und das bei laufendem Krankenhausbetrieb. Gerade bei komplexen Bauprojekten im Gesundheitsbereich können wir unser technisches Know-how voll ausspielen

Janine Schwabe-Häder, Geschäftsführerin von Schindler Österreich.

1/1
Wien (OTS) - 

Zwei neue hochmoderne Schindler-Fahrtreppen konnten für den neuen Bauteil K des Ordensklinikums Linz Barmherzige Schwestern planmäßig und mit höchster Präzision eingehoben werden. Die spektakuläre Montage erfolgte mittels Baukran über das entstehende Atrium – mitten im laufenden Krankenhausbetrieb.

Die neuen Fahrtreppen werden künftig eine zentrale Verbindung zwischen der Eingangshalle im Hochparterre des neuen Bauteils M und dem Erdgeschoss des Bauteils K schaffen. Dort entsteht die neue Zentrale Aufnahme- und Erstversorgungsstelle (ZAE) des Krankenhauses. Zusammen mit weiteren Modernisierungen wird so ein zeitgemäßer, durchgängiger Bereich für Notfälle und Aufnahmen geschaffen, der durch kurze Wege und effizient gestaltete Abläufe überzeugt.

Intelligente Technik spart Energie

Die jeweils rund 11,1 Meter langen und 5.500 Kilogramm schweren Fahrtreppen verbinden künftig zwei Ebenen des neuen Gebäudekomplexes mit einem Höhenunterschied von 3,6 Metern. Jede Fahrtreppe verfügt standardmäßig über ein System zur Energierückgewinnung: Beim Betrieb wird erzeugte Bremsenergie in elektrische Energie umgewandelt und in das Gebäudenetz zurückgespeist. Produziert wurden die Anlagen vor den Toren Wiens in einem Schindler-Werk in der Slowakei.

Präzisionsarbeit unter Zeitdruck in der Mittagspause

Besonders anspruchsvoll waren die beengten Platzverhältnisse im innerstädtischen Krankenhausumfeld sowie die millimetergenaue Abstimmung zwischen Kranführung und Montageteam während der Montage. Um den laufenden Krankenhausbetrieb nicht zu beeinträchtigen, musste der gesamte Einhub innerhalb eines engen Zeitfensters während der Mittagspause erfolgen.

Für das spektakuläre Manöver wurde die Fahrtreppe leicht „aufgestellt“, um die bestehende Deckenöffnung optimal zu nutzen und sie sicher über das Atrium in ihre endgültige Position zu manövrieren.

Dieser Einhub war eine echte Teamleistung. Nur durch präzise Planung, perfekte Abstimmung und viel Erfahrung konnte die Fahrtreppe sicher und millimetergenau eingebracht werden – und das bei laufendem Krankenhausbetrieb. Gerade bei komplexen Bauprojekten im Gesundheitsbereich können wir unser technisches Know-how voll ausspielen“, sagt Janine Schwabe-Häder, Geschäftsführerin von Schindler Österreich.

Schindler übernimmt im Rahmen des Projekts die Umsetzung von insgesamt fünf Aufzugsanlagen – darunter zwei Schindler 5000, zwei Schindler 6000 Aufzüge plus ein Sonderaufzug – sowie vier Fahrtreppen. Bereits heute betreut Schindler rund 30 Anlagen im Bestand des Krankenhauses.

Moderne Infrastruktur für die Gesundheitsversorgung der Zukunft

Mit dem Ausbau der Bauteile K und M schafft das Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern eine moderne, höchst effiziente Patientenversorgung. Während Bauteil M künftig den neuen zentralen Haupteingang, die Anbindung an die Notfallambulanz mit Triage sowie Tagesklinik und Bettenstationen beherbergen wird, bleibt Bauteil K Standort der Notfallambulanz und wird umfassend modernisiert und erweitert. Zusätzlich entstehen eine neue Cafeteria sowie neue Verbindungsbereiche zum bestehenden Eingangsbereich. Die Inbetriebnahme der neuen Bauteile K und M ist zwischen Juli und September 2027 vorgesehen.

Rückfragen & Kontakt

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH
Mag. Michael Uher
Telefon: 06648129052
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.schindler.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Monteure arbeiten an einer Fahrtreppe bei offenem Dach [Bild, 457.5KB]
Vorschau Bild von Drei männliche Monteure prüfen eine Fahrtreppe nach der Einbringung [Bild, 631.56KB]
Vorschau Bild von 2 Monteure gehen über eine am Boden stehende Fahrtreppe, die über Stahlseile in das Gebäude eingebracht wurde. [Bild, 640.83KB]

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH

Rückfragen & Kontakt

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH
Mag. Michael Uher
Telefon: 06648129052
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.schindler.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright